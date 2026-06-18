Bồ Đào Nha vs CHDC Congo 1-1: Ronaldo bị vô hiệu, Joao Neves đánh đầu mở bàn, Yoane Wissa tung lưới thủ môn Diogo Costa, chia điểm tiếc nuối

⚽Phút thứ 6, đón bóng từ quả đá phạt bên cánh trái, Joao Neves bật cao đánh đầu tung lưới CHDC Congo đưa Bồ Đào Nha sớm dẫn trước 1- 0:

⚽ Phút bù giờ thứ 5 hiệp 1 (45'+5), tiến đạo Yoane Wissa đã bật cao đánh đầu tung lưới thủ môn Diogo Costa, san bằng tỷ số lúc này Bồ Đào Nha vs CHDC Congo 1-1:

Phút 90, những nỗ lực cuối cùng tìm bàn thắng của Bồ Đào Nha được Bruno Fernandes hiện thực bằng cú sút xa hiểm hóc nhưng bóng đi sạt cột dọc khung thành CHDC Congo đầy tiếc nuối:

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⚽ Bàn thắng:

Bồ Đào Nha: Neves 6'

CHDC Congo: Wissa 45+5'

MINH BẢO (tổng hợp)