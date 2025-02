Bộ Công an gặp mặt biểu dương khen thưởng tập thể, cá nhân xuất sắc

Lãnh đạo Bộ Công an đã tổ chức buổi gặp mặt biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân xuất sắc ở lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật và thể thao Công an Nhân dân. Ảnh: BỘ CÔNG AN

Chiều ngày 17-2 tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức buổi gặp mặt biểu dương khen thưởng các tập thể, cá nhân xuất sắc trong lĩnh vực thể thao và lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật. Bộ trưởng Bộ Công an đồng thời là Chủ tịch Hiệp hội thể thao Công an Nhân dân Việt Nam, Đại tướng Lương Tam Quang chủ trì buổi gặp mặt biểu dương.

Trong lĩnh vực thể thao, lãnh đạo Bộ Công an đánh giá ghi nhận nhiều tập thể, cá nhân đã tham gia tập luyện thi đấu để đạt nhiều kết quả chuyên môn tốt.

Đáng chú ý, giải taekwondo Cảnh sát Châu Á mở rộng năm 2024 lần đầu được tổ chức tại Việt Nam được các đoàn tham dự đánh giá cao về công tác tổ chức của chủ nhà đồng thời giải đấu có ý nghĩa quan trọng trong việc góp phần thúc đẩy hợp tác giữa các tổ chức an ninh, cảnh sát các quốc gia và khẳng định Việt Nam là thành viên tích cực, có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế, luôn nỗ lực tăng cường đóng góp duy trì hoà bình, ổn định ở khu vực và trên thế giới.

Phát biểu tại buổi gặp mặt biểu dương khen thưởng, Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang khẳng định đạt được những thành tựu, ngoài sự lãnh đạo thường xuyên trực tiếp của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an; sự phối hợp, tạo điều kiện của các ban, bộ, ngành, địa phương; sự nỗ lực phấn đấu của lãnh đạo, cán bộ, đội ngũ nghệ sỹ, HLV, VĐV thể thao Công an Nhân dân còn có sự chung tay ủng hộ, đồng hành hỗ trợ từ các Liên đoàn, Hiệp hội, tổ chức, doanh nghiệp ngoài lực lượng.

Các cá nhân, tập thể của lĩnh vực thể thao được tuyên dương. Ảnh: BỘ CÔNG AN

Tại buổi gặp mặt biểu dương khen thưởng, nhiều cá nhân, tập thể được nhận bằng khen của Bộ Công an trước những thành tích đã đạt được. Lãnh đạo Bộ Công an tin tưởng ở năm 2025 các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao của Công an Nhân dân sẽ tiếp tục gặt hái nhiều thành công về chuyên môn.

MINH CHIẾN