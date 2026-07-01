Bờ Biển Ngà vs Na Uy 1-2: Nusa khai bàn, ngôi sao Haaland chốt hạ vé gặp Brazil ở vòng 1/8 World Cup cho HLV Solbakken

⚽ Phút 39, Odegaard kiến tạo, Nusa đột phá cánh trái và có cú cứa lòng điệu nghệ mở tỷ số 1-0 cho Norway:

⚽ Phút 74, từ pha phản công bên cánh phải, Amad Diallo đột phá qua 3 cầu thủ và dứt điểm tung lưới Na Uy, qua đó gỡ hòa 1-1 cho Bờ Biển Ngà:

⚽ Phút 86', từ pha tấn công cánh phải, Oscar Bobb chuyền vào trong cho Patrick Berge, cầu thủ này lập tức căng ngang "dọn cỗ" cho Haaland dễ dàng dứt điểm vào khung thành trống, nâng tỷ số lên 2-1:

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⚽ Bàn thắng:

Bờ Biển Ngà: Diallo 74'

Na Uy: Nusa 39', Haaland 86'

HẢI LINH (tổng hợp)