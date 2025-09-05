Bích Thùy được chọn vào đội hình tiêu biểu AFF Women Cup 2025

Ban tổ chức Giải bóng đá nữ vô địch Đông Nam Á 2025 (AFF Women Cup 2025) đã công bố 11 cái tên góp mặt trong đội hình tiêu biểu, do người hâm mộ bình chọn.

Bích Thùy cũng là cầu thủ nổi bật nhất ở đội tuyển nữ Việt Nam tại giải

Theo đó, đội tuyển nữ Việt Nam có một cầu thủ xuất hiện trong đội hình này – đó là tiền vệ Nguyễn Thị Bích Thùy.

Bích Thùy ra sân đá chính ở cả 5 trận đấu tại giải, ghi được bàn thắng và có 1 đường kiến tạo cho đồng đội. Không chỉ tấn công hiệu quả, chạy chỗ thông minh, Bích Thùy còn cho thấy khả năng phòng ngự, chắn bóng rất tốt.

Những vị trí còn lại đến từ ba đội Australia, Myanmar và Philippines. Cụ thể, đội tuyển nữ Myanmar (á quân giải đấu) đóng góp 5 gương mặt (gần nửa đội hình) gồm: thủ môn Mya Nyein, các trung vệ Zune Yu Ya Do, Maythet Mon Myint, tiền vệ Phyu Phyu Win và tiền đạo Win Theingi Tun – vua phá lưới giải đấu.

Nhà vô địch U23 Australia có 3 cầu thủ góp mặt gồm hậu vệ Sasha Grove, tiền vệ Leticia McKenna và tiền đạo xuất sắc nhất giải – Holly Furphy. 2 cầu thủ còn lại đến từ đội tuyển nữ Philippines, đó là hậu vệ Hali Long và tiền vệ Dionesa Tolentin.

CAO TƯỜNG