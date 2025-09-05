Bóng đá trong nước

Bích Thùy được chọn vào đội hình tiêu biểu AFF Women Cup 2025

SGGPO

Ban tổ chức Giải bóng đá nữ vô địch Đông Nam Á 2025 (AFF Women Cup 2025) đã công bố 11 cái tên góp mặt trong đội hình tiêu biểu, do người hâm mộ bình chọn.

Bích Thùy cũng là cầu thủ nổi bật nhất ở đội tuyển nữ Việt Nam tại giải
Bích Thùy cũng là cầu thủ nổi bật nhất ở đội tuyển nữ Việt Nam tại giải

Theo đó, đội tuyển nữ Việt Nam có một cầu thủ xuất hiện trong đội hình này – đó là tiền vệ Nguyễn Thị Bích Thùy.

Bích Thùy ra sân đá chính ở cả 5 trận đấu tại giải, ghi được bàn thắng và có 1 đường kiến tạo cho đồng đội. Không chỉ tấn công hiệu quả, chạy chỗ thông minh, Bích Thùy còn cho thấy khả năng phòng ngự, chắn bóng rất tốt.

Những vị trí còn lại đến từ ba đội Australia, Myanmar và Philippines. Cụ thể, đội tuyển nữ Myanmar (á quân giải đấu) đóng góp 5 gương mặt (gần nửa đội hình) gồm: thủ môn Mya Nyein, các trung vệ Zune Yu Ya Do, Maythet Mon Myint, tiền vệ Phyu Phyu Win và tiền đạo Win Theingi Tun – vua phá lưới giải đấu.

Nhà vô địch U23 Australia có 3 cầu thủ góp mặt gồm hậu vệ Sasha Grove, tiền vệ Leticia McKenna và tiền đạo xuất sắc nhất giải – Holly Furphy. 2 cầu thủ còn lại đến từ đội tuyển nữ Philippines, đó là hậu vệ Hali Long và tiền vệ Dionesa Tolentin.

IMG_3138.jpeg
CAO TƯỜNG

Từ khóa

Sasha Grove Mya Nyein Phyu Phyu Win Leticia McKenna Holly Furphy Hali Long Win Theingi Tun Chắn bóng Bích Thùy Đội tuyển nữ Việt Nam

Tin cùng chuyên mục

SGGP Online SGGP Online 中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép mở chuyên trang Thể Thao Online số 28/GP-CBC do Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06-09-2023.

Phó Tổng Biên tập Phụ trách: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Thành Lợi, Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: (028) 3.9294.069, 3.9294.068

Fax: (028) 3.9294.083

Liên hệ quảng cáo :

(028) 3.9294.094 sggponline@sggp.org.vn