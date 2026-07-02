Bỉ vs Senegal 2-2 (3-2): Lukaku, Tielemans, Tielemans xuất thần ngược dòng, thầy trò HLV Rudi Garcia giành vé 1/8 World Cup đầy kịch tính

⚽ Phút 25', Sarr đón đường chuyền vào của đồng đội và đánh đấu đội cột dọc, Diarra kịp có mặt đệm bóng cận thành hạ thủ môn Courtois mở tỷ số cho Senegal:

⚽ Phút 51, mải mê tấn công hàng thủ Bỉ mắc sai lầm, Ismala Sarr phá bẫy việt vị và tung cú dứt điểm. Lần 2 thủ môn Courtois phải vào lưới nhặt bóng. Senegal dẫn trước Bỉ tỷ số 2-0:

⚽ Phút 86', từ pha tấn công của Bỉ, Lukaku nhận được bóng và chích bóng điệu nghệ vào góc hẹp rút ngắn tỷ số 1-2 cho Bỉ:

⚽ Phút 89, Trossard tạt bóng, Tielemans bật cao đánh đầu chớp nhoáng gỡ hòa không tưởng cho Bỉ. Tỷ số bây giờ Senegal vs Bỉ 2-2:

⚽ Phút 120+5, trong tài VAR kiểm tra pha bóng trước đó vì Tielemans bị đốn ngã trong vòng cấm và tuyển Bỉ được hưởng quả penalty. Tielemans hạ gục thủ môn Mory Diaw trên chấm 11m. Bỉ dẫn trước 2-1:

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⚽ Bàn thắng:

Bỉ: Lukaku 86', Tielemans 89', Tielemans 120+5'

Senegal: Diarra 25', Sarr 51'

⚽Tỷ số sau 120 phút: Bỉ vs Senegal 3-2

HẢI LINH (tổng hợp)