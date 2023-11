Bị trừ 10 điểm, khả năng xuống hạng của Everton lớn đến mức nào?

Đây rõ ràng là một cú sốc quá lớn đối với Everton bởi như đã biết mùa trước họ vừa trải qua những khủng khoảng lớn về mặt thành tích. Truyền thống của nữa xanh vùng Meyserside vốn dĩ đã hoen ố nghiêm trọng, thì nay, còn mở ra một tương lai tuyệt vọng hơn. Cay đắng là án phạt này đến… rất đúng lúc, bởi mặc dù khởi đầu chậm chạp ở chiến dịch 2023-24, thì họ đã thắng 4 trong 7 trận gần nhất, mang đến những sinh khí nhất định. Trước khi bị trừ điểm, họ cách khu vực xuống hạng 8 điểm.

Nghĩa là dù chưa thực sự ổn, thì với thứ hạng hiện có, Everton có thời gian để tái cấu trúc sức mạnh của mình. Thế nhưng việc bị trừ 10 điểm đã đẩy đội bóng do Sean Dyche dẫn dắt quay trở lại cái vũng lầy mà họ vừa thoát ra: tranh đấu trụ hạng. Thế là siêu máy tính Opta dựa trên những con số hiện tại để xem ý nghĩa của nó đối với cơ hội trụ hạng của Everton. Trước khi bị trừ điểm, Everton được đánh giá chỉ có 3,5% khả năng đi xuống. Tỷ lệ đó hiện đã tăng lên 34,1%. Như vậy Everton còn kém hơn cả Bournemouth (29,4%) và chỉ cao hơn bộ ba Burnley (80,6%), Sheffield United (78%) và Luton Town (70%).

Có nhiều lý do để cơ hội trụ hạng của Everton vẫn còn tốt hơn nhiều đội khác. Thứ nhất, việc đứng áp chót do bị trừ điểm khác hẳn việc thi đấu kém. Năng lực của Everton vẫn nằm trong nhóm trung bình khá, miễn là họ đừng để mất các trụ cột vào đợt chuyển nhượng giữa mùa. Kế đến, căn cứ vào lịch sử, Everton có khả năng tồn tại tốt ngay cả khi kháng cáo của họ bị từ chối. Họ là CLB duy nhất trong lịch sử Premier League có dưới 4 điểm sau 12 trận đầu mùa nhưng vẫn trụ hạng an toàn. Điều đó xảy ra vào mùa giải 1994–95, thời điểm vẫn có đến 22 đội và đá đến 42 trận/mùa. Điều kỳ diệu này hoàn toàn có thể xảy ra lần nữa, nhất là khi Everton đã quen với chuyện tranh đấu trụ hạng ngay mùa trước.

Ngoài ra, đây còn là mùa giải Premier League đầu tiên có tới 3 đội bóng không giành được ít nhất 7 điểm sau 12 trận mở màn mùa giải. Thông thường, để trụ hạng thì các đội phải đạt đến ngưỡng 40 điểm, nhưng xem ra cái ngưỡng này sẽ thấp hơn ở mùa 2023-24 do có khá nhiều đội chơi tệ. Thế nên, nếu “sống sót”, Everton sẽ là đội đầu tiên trong lịch sử Premier League làm được điều đó sau khi bị trừ điểm. Middlesbrough sa sút trong mùa giải 1996–97 sau án phạt trừ 3 điểm từ Premier League vì từ chối thi đấu một trận với Blackburn Rovers với lý do chấn thương quá nặng.

Tóm lại, việc trừ 10 điểm đúng là “sốc” nhưng rất may nó diễn ra thời điểm này và Everton vẫn còn cơ hội để tự cứu mình. Trong khi đó, những Chelsea và Man City mới thực sự đáng lo do cắi “án điểm” này đối với Everton.