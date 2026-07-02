Bỉ - Senegal 3-2: Màn ngược dòng không tưởng và bàn thắng muộn nhất lịch sử World Cup

Trận đấu thuộc vòng 32 đội World Cup 2026 tại Seattle Stadium (Lumen Field) đã diễn ra với một kịch bản điên rồ mà ít ai có thể hình dung nổi. Đội tuyển Bỉ, dù từng có lúc tưởng như đã đặt một chân lên máy bay về nước, đã thực hiện một cuộc lội ngược dòng ngoạn mục để đánh bại Senegal với tỷ số 3-2 sau hiệp phụ.

Ngay từ những phút đầu, tốc độ của Senegal đã khiến hàng phòng ngự "Quỷ đỏ" lúng túng. Phút 25, sau khi Ismaïla Sarr đánh đầu dội cột dọc, Habib Diarra đã có mặt đúng lúc để đệm bóng vào lưới trống, mở tỷ số cho đại diện châu Phi. Trong bối cảnh đội nhà bị dẫn bàn, HLV Rudi Garcia đã liên tục thúc giục các học trò phải giữ bình tĩnh để tìm lại thế trận. Tuy nhiên, sự cố ba cổ động viên tràn vào sân ở phút 32 đã khiến trận đấu bị gián đoạn và tâm lý của các cầu thủ Bỉ càng thêm phần bất ổn.

Bước sang hiệp hai, tình hình còn trở nên tồi tệ hơn với thầy trò Rudi Garcia. Phút 51, Ismaïla Sarr khống chế bóng bằng ngực điệu nghệ từ đường chuyền của Moussa Niakhaté trước khi dứt điểm quyết đoán hạ gục Thibaut Courtois, nâng tỷ số lên 2-0.

Ở thời điểm đó, Bỉ không có dấu hiệu nào cho thấy họ sẽ là đội chiến thắng. Thậm chí, khả năng ghi bàn cũng không có khi chỉ tung ra đúng 1 cú sút đi trúng đích. Bỉ chơi bóng rời rạc, các vị trí dẫm chân nhau và không thể đưa bóng đến sát khung thành Senegal. Trước tình thế tuyệt vọng, HLV Rudi Garcia đã có những điều chỉnh táo bạo khi rút cả Kevin De Bruyne và Jérémy Doku khỏi sân, một quyết định đầy rủi ro nhưng cuối cùng đã thay đổi cục diện trận đấu .

Sự xuất hiện của Romelu Lukaku ở hiệp hai đã tạo ra luồng sinh khí mới cho hàng công Bỉ. Có anh trong vòng cấm, ít ra Bỉ còn có các pha bóng được câu bổng vào trung lộ để tiếp cận cầu môn. Ở tuổi 34, chân sút này không còn nhanh nhẹn, nhưng vẫn còn đó sự lực lưỡng và khả năng “đè” hậu vệ đối phương, tạo khoảng trống cho đồng đội.

Phút 86, chính chân sút này đã đưa trận đấu trở lại vòng cạnh tranh với pha dứt điểm cận thành sau đường tạt bóng của Thomas Meunier. Chỉ ba phút sau, cơn địa chấn thực sự đã xảy ra. Youri Tielemans, người vừa có màn tranh cãi nảy lửa với Leandro Trossard trong giờ giải lao, đã cùng người đồng đội phối hợp để ghi bàn gỡ hòa 2-2 bằng một cú đánh đầu táo bạo, đưa trận đấu vào hiệp phụ.

Hiệp phụ diễn ra căng thẳng và ít cơ hội rõ rệt cho đến những giây bù giờ cuối cùng. Hai đội bước vào hiệp phụ với sự thận trọng lớn. Khi tất cả đã nghĩ về loạt sút luân lưu đầy may rủi, VAR đã can thiệp ở phút 122. Trọng tài xác định Lamine Camara đã phạm lỗi với Tielemans trong vòng cấm trước đó. Trên chấm 11m, ở giây cuối cùng của trận đấu (phút 124 và 44 giây), Tielemans đã không mắc sai lầm nào để ấn định chiến thắng 3-2. Đây chính là bàn thắng muộn nhất trong lịch sử các kỳ World Cup.

Chia sẻ với báo giới sau pha lập công lịch sử, người hùng Youri Tielemans cho biết: "Thật không thể tin nổi. Chúng tôi đã thi đấu tệ trong phần lớn thời gian, nhưng tinh thần của toàn đội thật phi thường. Bàn thắng gỡ hòa đã tiếp thêm niềm tin và khi có cơ hội từ chấm phạt đền, tôi biết mình phải ghi nó. Đây là một đêm mà tôi sẽ không bao giờ quên". Bên kia chiến tuyến, huấn luyện viên trưởng của Senegal, Pape Thiaw, không giấu được sự thất vọng: "Thật sự rất khó khăn để chấp nhận thất bại theo cách này. Các cầu thủ đã chiến đấu hết mình và xứng đáng có được nhiều hơn thế. Bàn thua thứ hai ở phút cuối đã giết chết tinh thần chúng tôi, và quyết định phạt đền ở phút bù giờ cuối cùng là một đòn trí mạng".

Ngoài sự tự tin có phần cẩu thả của Senegal khi không kiểm soát nhịp độ ở cuối trận đấu khi đã dẫn trước 2-0, thì cũng phải nói chiến thắng của Bỉ một lần nữa cho thấy giá trị của kinh nghiệm và bản lĩnh tại các giải đấu lớn. Họ trở thành đội bóng thứ hai trong lịch sử giành chiến thắng sau khi bị dẫn 2 bàn ở một trận knock-out World Cup, tái hiện kỳ tích của chính họ trước Nhật Bản năm 2018.

Dù lối chơi còn nhiều chệch choạc và các trụ cột như De Bruyne chưa đạt phong độ cao nhất, nhưng bản lĩnh của những ngôi sao đang thi đấu tại Premier League đã lên tiếng đúng lúc. Sự điều chỉnh nhân sự của HLV Rudi Garcia, dù gây tranh cãi lúc đầu, cuối cùng đã phát huy tác dụng tối đa khi các cầu thủ dự bị như Lukaku và Meunier đều in dấu giày vào bàn thắng. Tấm vé vào vòng 16 đội là phần thưởng xứng đáng cho tinh thần không bỏ cuộc của "Quỷ đỏ".

Trong khi đó, Senegal đã có một giải đấu thành công khi trở thành đội bóng châu Phi đầu tiên ghi tới 10 bàn thắng, nhưng sự thiếu tập trung trong những phút cuối đã khiến họ phải trả giá đắt

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