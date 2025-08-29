Besiktas sa thải Solskjaer sau khi chia tay cúp châu Âu

Besiktas sa thải Ole Gunnar Solskjaer sau khi bị loại khỏi UEFA Conference League.

Đội bóng của huyền thoại Man.United đã hòa ở lượt đi tại Thụy Sĩ, và được kỳ vọng sẽ chơi tốt trên sân nhà để giành quyền vào vòng trong. Tuy nhiên, trận thua sốc 0-1 đã đủ để khiến đội bóng này bị loại khỏi giải đấu, và HLV của họ cũng mất việc. Bàn thắng quyết định được ghi bởi một ứng cử viên không ai ngờ tới, cựu cầu thủ trẻ tài năng của Arsenal, Nathan Butler-Oyedeji. Cầu thủ 22 tuổi này đã ký hợp đồng với Lausanne sau khi bị Pháo thủ thanh lý hợp đồng vào cuối mùa giải trước. Đó cũng là bàn thắng đầu tiên của anh cho CLB mới, khi anh bình tĩnh đưa bóng qua thủ môn ngay trước khi hiệp một kết thúc.

Besiktas mất người khi Felix Uduokhai bị đuổi khỏi sân sớm trong hiệp hai, qua đó giúp Lausanne giành chiến thắng chung cuộc 2-1. Ngay sau cú sốc này, Besiktas đã quyết định kết thúc 9 tháng làm việc của HLV Solskjaer. Besiktas đã đưa ra một tuyên bố thẳng thắn dài 40 từ với nội dung: “Hợp đồng của chúng tôi với HLV Ole Gunnar Solskjaer đã bị chấm dứt sau một quyết định được đưa ra tại cuộc họp hội đồng quản trị. Sau cuộc họp, Chủ tịch của chúng tôi, Serdal Adalı đã cảm ơn Solskjaer vì những đóng góp của ông cho đến nay. Chúng tôi trân trọng thông báo điều này để công chúng biết”.

Solskjaer tiếp quản CLB nổi tiếng của Thổ Nhĩ Kỳ vào tháng 1, vai trò huấn luyện đầu tiên của ông kể từ khi rời Man.United vào tháng 11-2021, và dẫn dắt họ đến vị trí thứ tư Super Lig vào cuối mùa giải trước, củng cố đội hinh với nhiều cựu ngôi sao Ngoại hạng Anh như Alex Oxlade-Chamberlain, Arthur Masuaku và Gedson Fernandes.

THANH TUẤN