Benjamin Sesko muốn noi gương “thần tượng” Ibrahimovic

Benjamin Sesko hy vọng sẽ noi gương thần tượng Zlatan Ibrahimovic tại Old Trafford.

Sesko đã hoàn tất việc chuyển đến Old Trafford từ RB Leipzig vào thứ Bảy, với mức phí chuyển nhượng 74 triệu bảng. Thành tích ghi 21 bàn sau 45 lần ra sân cho Leipzig trên mọi đấu trường năm ngoái đã đưa tuyển thủ Slovenia này đến với Quỷ đỏ. Ibrahimovic huyền thoại người Thuỵ Điển, chỉ trải qua gần 2 năm tại Old Trafford, ghi 29 bàn thắng và có 10 pha kiến tạo sau 53 lần ra sân trên mọi đấu trường, giúp đội thắng 3 danh hiệu - Cúp Liên đoàn, Europa League và Siêu cúp Anh.

“Từ khi còn nhỏ, tôi đã theo dõi Zlatan. Tôi xem tất cả các video trên YouTube mà tôi tìm thấy vì anh ấy thật tuyệt vời đối với tôi’, Sesko chia sẻ với MUTV. “Chúng tôi không có cùng tính cách, nhưng tôi thích xem anh ấy chơi bóng, cách anh ấy tận hưởng bóng đá, cách mọi thứ vận hành. Ước mơ của tôi là một ngày nào đó được gặp anh ấy, điều đó thật tuyệt, vì vậy nhìn chung, anh ấy là thần tượng của tôi. Chúng tôi có lối chơi khác nhau, nhưng nếu có bất kỳ tình huống nào, tôi sẽ cố gắng làm giống như anh ấy đã làm”.

Sesko cũng bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với các tiền đạo khác của Man.United trước kia, đặc biệt là Robin van Persie và Wayne Rooney. “Van Persie và Rooney, tất cả những người như vậy”, Sesko nói. ‘Tất nhiên, tôi cũng đã xem họ trên video. Họ thật tuyệt vời. Bạn có thể ngưỡng mộ họ rất nhiều và tôi cũng sẽ cố gắng thể hiện bản thân mình một cách tốt đẹp ở đây, và cố gắng giúp đội bóng và CLB đạt được thành tích cao nhất có thể”.

Sesko tin rằng với đóng góp của mình thì những điều tốt đẹp sẽ sớm trở lại với Man.United.

Man.United vừa trải qua mùa giải tệ nhất trong kỷ nguyên Ngoại hạng Anh khi kết thúc ở vị trí thứ 15, nhưng Sesko tin rằng những điều tốt đẹp đang chờ đón anh, khi anh gia nhập cùng 2 tân binh trên hàng công là Matheus Cunha và Bryan Mbeumo. “Đối với tôi, đội bóng thật tuyệt vời, ngày càng tiến bộ hơn”, Sesko nói. “Tôi nghĩ đây là một dự án tuyệt vời và tôi thực sự rất nóng lòng được bắt đầu. Cùng nhau, bạn có thể phát triển rất nhiều. Nó có thể mang lại cho bạn rất nhiều sức mạnh mới, năng lượng mới và tôi nghĩ nhìn chung sẽ rất thú vị. Chỉ cần chúng ta trở nên tốt hơn, chúng ta kết nối với nhau như một đội, cố gắng phát triển và cùng nhau phát triển, từng bước một. Chỉ là vấn đề thời gian để chúng ta có thể bay cao trở lại”.

Sự xuất hiện của Sesko phần nào làm giảm đi bầu không khí căng thẳng đến mức tiêu cực từ người hâm mộ Quỷ đỏ, những người trong suốt mùa hè đã tỏ ra mất kiên nhẫn trước quá ít động thái của ban lãnh đạo trên thị trường chuyển nhượng. Thậm chí, Nhóm 1958 đã lên kế hoạch một cuộc tuần hành phản đối đến sân Old Trafford, trước trận đấu khai mạc mùa giải Ngoại hạng Anh tiếp đón Arsenal vào ngày 17-8, bao gồm các biểu ngữ phản đối ông chủ thiểu số Sir Jim Ratcliffe.

Tuy nhiên, mới đây Nhóm 1958 đã hủy bỏ cuộc biểu tình phản đối Jim Ratcliffe do quan điểm trái chiều. Nhóm này cho biết gần 63% trong số gần 26.000 người trả lời khảo sát cho rằng Ratcliffe và công ty INEOS của ông nên chịu trách nhiệm về các quyết định của mình cho đến nay. Tuy nhiên, cũng có 68% cũng tin rằng họ nên được cho thêm thời gian.

VIỆT TÙNG