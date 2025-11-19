Bellingham: “Siêu phẩm” hay "quả bom" cần giải quyết của HLV Tuchel

Jude Bellingham, ở tuổi 22, là ngôi sao không thể tranh cãi của bóng đá hiện đại. Sở hữu sáu danh hiệu lớn, liên tiếp lọt vào Đội hình tiêu biểu Bundesliga và La Liga, cùng giải thưởng Cầu thủ xuất sắc nhất năm của tuyển Anh, tài năng của anh là một lưỡi kiếm sắc bén mà bất kỳ HLV nào cũng muốn sở hữu. Thế nhưng, dưới triều đại của Thomas Tuchel tại đội tuyển Anh, vị thế của Bellingham đang chuyển từ siêu sao thành một vấn đề chiến thuật cần được kiểm soát.

Mối quan hệ này đang có dấu hiệu rạn nứt. Bellingham gần đây đã bị loại khỏi đội hình chính và cả đội hình tập trung. Đỉnh điểm là vào mùa hè, Tuchel từng công khai gọi hành vi trên sân của Bellingham là "đáng chê trách, dù sau đó đã xin lỗi. Chiến thắng 2-0 trước Albania vừa qua, Bellingham lại lộ rõ sự bực bội khi bị thay ra ở phút 84, một hành động mà Tuchel tuyên bố sẽ "xem xét" trong khi nhấn mạnh "hành vi là điểm mấu chốt"

Câu hỏi đặt ra là: Liệu sự khó chịu của Bellingham chỉ là phản ứng của một cầu thủ lớn khi bị đặt vào vai trò ít quan trọng hơn, hay đây là mầm mống căng thẳng nghiêm trọng có thể phá vỡ sự ổn định của tuyển Anh trước thềm World Cup?

Từ ánh sáng qatar đến vòng xoáy cạnh tranh

Sự ảnh hưởng của Bellingham đã thay đổi rõ rệt. Dưới thời các HLV trước, anh là nhân tố không thể thiếu, đá chính tất cả các trận tại World Cup 2022 và Euro 2024. Nhưng kể từ khi Tuchel nhậm chức vào tháng Giêng, Bellingham chỉ thi đấu vỏn vẹn 374 phút.

Vị trí tiền vệ tấn công (Số 10) hiện đang là một chiến trường khốc liệt: Cole Palmer, Morgan Rogers, Eberechi Eze và Phil Foden đều là những đối thủ đáng gờm. Cựu hậu vệ Stephen Warnock tin rằng "chiếc áo số 10 hiện tại thuộc về Morgan Rogers", và Bellingham phải chấp nhận sự thật vì "lợi ích của đội bóng."

Tuy nhiên, việc một ngôi sao có khả năng giải cứu đội bóng trong những thời khắc lớn bị gián đoạn vai trò không phải là không có rủi ro. Các chuyên gia vẫn tin rằng Bellingham sẽ là số 10 đá chính tại World Cup, nhưng lo ngại rằng việc Tuchel công khai chỉ trích anh bằng từ ngữ nặng nề đã tạo ra một nhãn mác "người gây rối tiềm năng" không cần thiết.

Xung đột cá tính và giải pháp độc tài

Vấn đề có lẽ nằm ở sự va chạm cá tính giữa hai người. Bellingham, một cầu thủ có tiếng nói và tầm ảnh hưởng lớn trong phòng thay đồ Real Madrid, đã quen với sự dẫn dắt mềm mỏng của Carlo Ancelotti – người nổi tiếng với khả năng quản lý các ngôi sao mà không cần xung đột.

Nhưng Tuchel lại là một hình mẫu khác: lạnh lùng, chiến thuật và đòi hỏi cao độ – giống như Xabi Alonso, HLV hiện tại của Real Madrid, người mà Bellingham cũng đang gặp khó khăn trong việc tìm tiếng nói chung. Các nhà báo Madrid nhận định rằng: "Đó là vấn đề về cá tính không hòa hợp."

Tuchel không phải là người xa lạ với các vụ tranh cãi công khai. Ông từng đấu khẩu với Kylian Mbappé ở PSG vì thay người, chỉ trích thái độ của Callum Hudson-Odoi, và thậm chí từng chứng kiến Sadio Mané đấm đồng đội Leroy Sané vì bị đẩy lên ghế dự bị tại Bayern Munich. Tuchel "nói những gì anh ta nghĩ – cởi mở và trung thực," nhưng sự đòi hỏi và mạnh mẽ đó lại dễ dàng biến những ngôi sao lớn thành những nguồn gây chia rẽ.

Sự bực tức của Bellingham khi bị thay ra chỉ là một biểu hiện của việc cái tôi cầu thủ đang phản ứng lại sự kiểm soát tuyệt đối của HLV. Tuchel đang cố gắng thiết lập quyền lực và làm rõ rằng không ai được miễn trừ khỏi kỷ luật tập thể, kể cả ngôi sao sáng nhất của đất nước.

Giải pháp: cây gậy và củ cà rốt

Đây có thể là điều tốt nếu Tuchel có thể kiểm soát được Bellingham. Một tập thể không thể thành công nếu bị chia rẽ bởi cái tôi cá nhân, và việc Tuchel khẳng định "hành vi là chìa khóa" là một lời cảnh báo cần thiết. Cựu đồng đội Conor Coady nhận thấy sự kiểm soát của Tuchel là "sự làm mới" và Bellingham đang phải "chơi để bắt kịp" với những người khác.

Tuy nhiên, Tuchel phải tìm ra một chiến lược cân bằng. Nếu ông tiếp tục sử dụng Bellingham một cách không thường xuyên, ngôi sao này sẽ cảm thấy bị cô lập và sự bực bội sẽ tích tụ. Ngược lại, nếu cho anh một vai trò xác định, Bellingham hoàn toàn có khả năng nâng đỡ tuyển Anh trong những khoảnh khắc lớn.

Mối quan hệ căng thẳng giữa Bellingham và Tuchel đang là câu chuyện lớn nhất của tuyển Anh hiện tại. Nhưng cũng có người cho rằng nếu đây là điều tồi tệ nhất đang xảy ra với tuyển Anh lúc này, so sánh nhiều chuyện đã khó khăn như thế nào trong quá khứ, thì đó có lẽ là một dấu hiệu khá tốt. Vấn đề là kiểm soát được cái tôi của Bellingham sẽ quyết định liệu anh là cầu thủ vĩ đại nhất hay là thuốc nổ hẹn giờ trong hành trình chinh phục World Cup của Thomas Tuchel.

HỒ VIỆT