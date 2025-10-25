Bellingham: Liệu El Clasico là sân khấu để khẳng định vị thế "ngôi sao Anh" ở La Liga?

Jude Bellingham bước vào trận Siêu kinh điển Tây Ban Nha với tư cách một người hùng trong lòng các Cules, nhưng cũng là một ẩn số đối với chính đội bóng của mình. Hàng loạt chấn thương và phong độ không ổn định thời gian qua khiến cầu thủ 22 tuổi này đối mặt với nhiều thách thức, từ vị trí tại Real Madrid cho đến suất đá chính ở Tam sư. El Clasico chính là thời điểm vàng để Bellingham trả lời mọi hoài nghi.

Áp lực kép

Không thể phủ nhận, kể từ khi chuyển đến Real Madrid từ Borussia Dortmund vào năm 2023, Bellingham đã gặt hái gần như mọi vinh quang cấp CLB: La Liga, Champions League. Anh cũng chứng tỏ bản lĩnh lớn trong màu áo Anh với 44 lần khoác áo, cùng những dấu ấn khó quên như pha lập công ở những giây cuối cùng trước Slovakia tại Euro 2024.

Tuy nhiên, dưới thời HLV Thomas Tuchel, vị trí của Bellingham trong đội hình Tam Sư bắt đầu lung lay. Việc anh bị loại khỏi đội hình chính trong hai trận thắng gần đây trước Wales và Latvia khiến dư luận xôn xao. Dù Tuchel khẳng định đây là quyết định chiến thuật để duy trì đội hình nòng cốt, không nằm ngoài mối quan hệ cá nhân, thì áp lực dành cho Bellingham là không hề nhỏ. Lời hứa sẽ có cuộc trò chuyện với cầu thủ này vào đợt tập trung tháng 11 càng khiến việc có mặt hay không của Bellingham ở Tam sư trở thành tâm điểm chú ý.

Khởi đầu mùa giải của Bellingham chìm trong khó khăn. Ca phẫu thuật vai hồi tháng 7 do chấn thương dai dẳng từ năm 2023 khiến anh vắng mặt 63 ngày, bỏ lỡ 5 trận đấu của Los Blancos. Ngay cả khi trở lại, anh cũng phải mất một khoảng thời gian dài để tìm lại cảm giác bóng. Phần lớn các pha bóng của Bellingham trong 6 trận gần đây đều thiếu đi sự sắc bén và tầm ảnh hưởng vốn có.

Nhưng mọi thứ dường như bắt đầu chuyển biến. Bàn thắng ấn định chiến thắng trước Juventus ở Champions League đêm nay không chỉ giúp Real Madrid có 3 điểm quý giá, mà còn như một liều thuốc tinh thần cho chính Bellingham. "Cảm giác thật tuyệt vời," Bellingham chia sẻ sau trận đấu, "Đã lâu rồi tôi mới ghi bàn, trải qua quãng thời gian dài chấn thương và luôn mơ về khoảnh khắc được trở lại Champions League, đối đầu với những đối thủ lớn. Ghi bàn thắng quyết định tại sân nhà, thật không thể tin được."

Dù vậy, áp lực vô hình vẫn đè nặng lên vai chàng tiền vệ trẻ. Nếu mùa giải đầu tiên là cơn địa chấn với 19 bàn tại La Liga, thì mùa giải 2024/25 lại là một bước lùi khi Real Madrid kết thúc mùa giải trắng tay. Bellingham thừa nhận: "Tôi không nghĩ năm ngoái là thảm họa 15 bàn thắng, 14 pha kiến tạo, nhưng tôi biết cảm giác chung là nó tệ hơn. Tôi là một phần của điều đó... Vẫn có những khoảnh khắc tốt, nhưng không phải là đẳng cấp tôi muốn chơi."

Sân khấu định mệnh và thông điệp từ HLV Xabi Alonso

Rashford, cũng đang nỗ lực giành một suất dự World Cup với đội tuyển Anh trong thời gian được cho mượn từ Manchester United, sẽ lần đầu tiên trải nghiệm một trận El Clasico, nhưng Bellingham đã là một người dạn dày kinh nghiệm.



"Nó giống như chơi một trận chung kết – một chiến thắng trong El Clasico có cảm giác như vậy," Campillo nói.

Trong bốn lần ra sân ở El Clasico, Bellingham đã ghi ba bàn – hai bàn trong trận đầu tiên và một bàn trong trận thứ hai. Anh trở thành cầu thủ Real đầu tiên ghi bàn trong hai trận Clasico đầu tiên tại La Liga kể từ Ruud van Nistelrooy vào năm 2007 – một thành tích nhanh chóng khắc tên anh vào lịch sử câu lạc bộ. Cho đến nay, anh đã chơi trọn vẹn mọi trận đấu El Clasico.

Tuy nhiên, lần này, Bellingham bước vào trận đấu với một vai trò mới dưới thời HLV Xabi Alonso. Nhà cầm quân người Tây Ban Nha xem Bellingham là một cầu thủ lai – nửa tiền vệ, nửa tiền đạo – hoạt động tự do phía sau Vinicius và Kylian Mbappe. Nhưng mục tiêu của Alonso không phải là biến Bellingham thành "người hùng ở khắp mọi nơi" như mùa trước, mà là khôi phục lại phiên bản xuất sắc nhất: một Bellingham biết chọn thời cơ xâm nhập vòng cấm và dứt điểm một cách hiệu quả.

Thông điệp của Alonso rất rõ ràng: "làm ít hơn để đạt được nhiều hơn" (do less to be more). Các số liệu thống kê ủng hộ sự tái cấu trúc đó – với Vinicius, Mbappe và Bellingham đều đá chính, đội đã không thắng 17 trong số 30 trận đấu của họ. Không có đủ khả năng phòng ngự từ tuyến trên, không đủ sự hài hòa trong tấn công.

Sau trận thua nặng nề 5-2 trước Atletico Madrid vào tháng 9, Bellingham đã bị để trên băng ghế dự bị trong các trận đấu với Kairat Almaty và Villarreal. Nhưng sau đợt nghỉ quốc tế, anh đã trở lại đội hình xuất phát đối đầu Getafe và được kỳ vọng sẽ đá chính trước Barcelona. Cùng với Arda Guler, anh sẽ là trung tâm để mang lại sự lưu loát và mối đe dọa tấn công lớn hơn cho đội bóng. Anh vẫn chưa đạt phong độ tốt nhất, nhưng việc phục hồi điều đó được coi là chìa khóa cho một Real Madrid tốt hơn.

Liệu áp lực từ đội tuyển Anh và sự kỳ vọng của Real Madrid có thúc đẩy Bellingham bùng nổ trong trận El Clasico sắp tới?

LONG KHANG