Bellingham bật khóc sau chấn thương ở Real Madrid

HLV Alvaro Arbeloa thừa nhận Jude Bellingham là “một tổn thất quan trọng” sau khi tiền vệ này phải rời sân chỉ sau 10 phút trong trận Real Madrid thắng Rayo Vallecano 2-1 hôm Chủ nhật. Real Madrid xác nhận vấn đề là ở gân kheo chân trái của ngôi sao người Anh.

Jude Bellingham có thể phải nghỉ thi đấu cho đến tháng 3.

Real Madrid không đưa ra thời gian cụ thể cho quá trình hồi phục, nhưng truyền thông Tây Ban Nha cho biết tuyển thủ Anh nhiều khả năng sẽ không kịp tham gia vòng play-off Champions League gặp Benfica. Real Madrid sẽ làm khách tại Bồ Đào Nha vào ngày 17-2, trận lượt về diễn ra vào ngày 25-2. “Cậu ấy bước vào trận đấu với thể trạng hoàn hảo”, HLV Alvaro Arbeloa của Real Madrid nói. “Đó là một sự vắng mặt quan trọng, nhưng đó là lý do tại sao tôi có một đội hình xuất sắc. Chúng ta đừng quên rằng, tôi tin rằng, chúng ta có 17 cầu thủ từng vô địch châu Âu cách đây một năm rưỡi, và với họ, chúng ta sẽ vượt qua những sự vắng mặt mà chúng ta phải đối mặt”.

Bellingham ngay lập tức ôm lấy phía sau chân bằng tay trái trước khi ngã xuống đất. Anh được các nhân viên y tế chăm sóc và có vẻ xúc động khi rời sân một mình. Đây là một bước lùi mới với ngôi sao 22 tuổi khi anh đang rất nỗ lực tìm lại phong độ sau chấn thương. Bellingham đã bỏ lỡ giai đoạn đầu mùa giải sau khi phẫu thuật vai vào mùa hè năm ngoái, nhưng đã kịp ghi 6 bàn thắng cho CLB mùa giải này. Chấn thương của Bellingham có thể là mối lo ngại lớn đối với HLV đội tuyển Anh, Thomas Tuchel trước các trận giao hữu tại Wembley với Uruguay và Nhật Bản vào tháng tới.

Bellingham được thay thế bởi Brahim Diaz, người 5 phút sau đó đã kiến ​​tạo cho bàn thắng mở tỷ số của Vinicius Junior, và cũng là người tạo nên quả phạt đền giúp Kylian Mbappe ghi bàn thắng quyết định ở phút thứ 10 của thời gian bù giờ hiệp 2. Real Madrid thắng 2-1 và thu hẹp khoảng cách với đội đầu bảng Barcelona xuống còn một điểm.

Khán giả trên sân Bernabeu đã la ó đội bóng trước trận đấu - và một lần nữa khi họ gặp khó khăn trong hiệp 2 - sau thất bại trước Benfica ở vòng bảng Champions League hồi giữa tuần. Bellingham là một trong những cầu thủ - cùng với Vinicius - bị một số cổ động viên huýt sáo trước trận đấu, khi tên của họ được xướng lên. “Tôi tôn trọng khán giả sân Bernabeu, và tôi luôn mong nhận được sự ủng hộ của họ”, HLV Arbeloa nói khi được hỏi về những tiếng huýt sáo.

THANH TUẤN