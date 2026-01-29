Becamex TPHCM tăng cường lực lượng trước cuộc so tài với Hà Tĩnh

V-League 2025-2026 sẽ trở lại với loạt trận vòng 11 vào cuối tuần này. Trận đấu sớm diễn ra trên sân Hà Tĩnh giữa đội chủ nhà và Becamex TPHCM vào ngày 30-1 được dự báo cân tài cân sức.

Becamex TPHCM đang có phong độ tốt trên sân khách nên có thể tạo bất ngờ ở vòng 11. Ảnh: VPF

Trước trận đấu này, Becamex TPHCM đã chính thức chốt danh sách bổ sung, thay đổi lực lượng giữa mùa bóng. Qua đó họ đón nhận 3 tân binh là tiền vệ Mạc Hồng Quân, tiền đạo người Bỉ Sam Elisha Bruce và hậu vệ Huỳnh Thế Hiếu. Cùng với đó là sự trở lại của cầu thủ chạy cánh Hồ Tấn Tài sẽ giúp bộ khung của đội bóng đất Thủ vững chắc hơn.

Thực lực của Becamex TPHCM vốn không trội hơn so với Hà Tĩnh, nhưng điểm nhấn là phong độ đến trước kỳ nghỉ vừa qua khá ổn định. Nhất là thành tích thi đấu trên sân khách rất ấn tượng, sẽ là thách thức không nhỏ mà đoàn quân của HLV Đặng Trần Chỉnh dành cho đội chủ nhà Hà Tĩnh.

Những tân binh gia nhập Becamex TPHCM từ vòng 11.

Ở bên kia sân, HLV Nguyễn Công Mạnh sẽ có trận đấu nhiều cảm xúc khi dẫn dắt Hà Tĩnh so tài cùng đội bóng cũ mà ông đã gắn bó ở mùa bóng trước. Trong đội hình CLB Hà Tĩnh còn có 1 người cũ của đội bóng đất Thủ là Nguyễn Trọng Hoàng, người đang cùng cầu thủ trẻ Lê Viktor xây dựng khu trung tuyến vững chắc cho đội chủ nhà.

Tương quan lực lượng đôi bên được đánh giá cân sức. Hà Tĩnh nhỉnh hơn nhờ ưu thế đá sân nhà và những cá nhân có thể tạo đột biến trên hàng công. Quan trọng hơn đó là việc HLV Công Mạnh vốn tường tận những ưu, khuyết điểm của đội khách. Khả năng chia điểm ở trận này khá cao, đó cũng là mục tiêu của hai đội.

QUỐC CƯỜNG