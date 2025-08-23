Becamex TPHCM: Quyết liệt trẻ hóa lực lượng

Mùa giải 2025-2026, CLB Becamex TPHCM gây bất ngờ lớn trên thị trường chuyển nhượng. Họ thay hơn phân nửa lực lượng và danh sách đến đều là những gương mặt trẻ hoặc không phải quá “hot”. Đội bóng đất Thủ vẫn giữ lộ trình trẻ hóa lực lượng, nhưng lần này là vận hành rất quyết liệt.

Các cầu thủ Becamex TPHCM tự tin bước vào mùa giải mới 2025-2026. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Từ 5-6 năm trước, đội bóng này đã nhận chỉ tiêu từ lãnh đạo với việc hàng năm tuyến đào tạo trẻ phải đáp ứng nhu cầu về nguồn cung cấp cho đội hình tham dự V-League khi cần thiết. Các tuyến trẻ của đội phải góp mặt ở các Vòng chung kết U21, U19, U17 hàng năm… Quy định trên vừa để tạo tính ổn định từ những “sân sau” của CLB và cũng giảm thiểu việc chi tiêu mua sắm lực lượng ở mỗi đầu mùa V-League.

Cách đây 9 năm, CLB Becamex Bình Dương (nay là Becamex TPHCM) đã mạnh dạn bổ sung lên đội hình 1 đến 11 cầu thủ của lứa U19, sau khi thanh lý gần 2/3 lực lượng. Các cầu thủ trẻ năm ấy nay đã thành danh như Tiến Linh, Anh Tỷ, Duy Khánh, Dũ Đạt… Thậm chí 1 cầu thủ trẻ từ đội Đồng Nai chuyển về, sau đó nhanh chóng thành trụ cột của đội là tiền vệ Tô Văn Vũ.

Lần này, Becamex TPHCM thay đổi đến hơn phân nửa đội hình, cùng sự trẻ hóa cả ở khu kỹ thuật. Đội bóng đất Thủ do HLV Nguyễn Anh Đức dẫn dắt với các trợ lý Nguyễn Tăng Tuấn (cựu cầu thủ HA.GL, B.BD), Đặng Đình Đức (cựu thủ môn B.BD)… Nhiều mới mẻ về lực lượng nhưng mục tiêu của đội vẫn là tốp 3 như là một đích ngắm để các cầu thủ phấn đấu, hướng đến tiêu chí hàng đầu là đưa người hâm mộ đến sân bóng ngày càng đông hơn.

Đội đã khởi đầu mùa bóng mới bằng trận thắng 3-0 trước HA.GL ngay trên sân khách. Với 3 điểm giành được, nhất là màn thể hiện đầy nhiệt huyết của các cầu thủ trẻ đã làm hài lòng các cổ động viên, lãnh đạo CLB. Hành trình phía trước vẫn còn là chặng đường dài, nhiều khó khăn nhưng bước khởi đầu của Becamex TPHCM trong giai đoạn mới đang tạo được những tín hiệu vui.

Chia sẻ với giới truyền thông, ông Nguyễn Văn Hùng, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Becamex, nhận định ba năm qua là giai đoạn khó khăn nhưng tinh thần của toàn đội vẫn rất hứng khởi. “Chúng tôi quyết tâm theo đuổi chiến lược trẻ hóa lực lượng nhưng sẽ củng cố đội hình bằng những thay đổi cần thiết. Trước đây, có người ví CLB như Chelsea của Việt Nam. Chúng tôi hiện đang đánh giá lại và bổ sung lực lượng có chọn lọc”, ông Hùng nói.

QUỐC CƯỜNG