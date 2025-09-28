Bế mạc khóa học huấn luyện viên Futsal cấp 2 năm 2025 tại TPHCM

Phó Chủ tịch VFF, ông Trần Anh Tú đến dự và phát biểu tại lễ bế giảng.

Tham dự lễ bế mạc có ông Trần Anh Tú – Phó Chủ tịch VFF, ông Trần Quốc Khánh – Giám đốc điều hành Công ty cổ phần thể thao TPHCM, Ban tổ chức khóa học; ông Mai Anh Hoàng – Phó trưởng phòng bóng đá phong trào, đào tạo & tổ chức thành viên, VFF; các giảng viên: ông Lee Young Jin – Giảng viên elite AFC, Giảng viên khóa học, bà Huỳnh Thị Thanh Khiết – Giảng viên futsal Việt Nam…

Khóa học huấn luyện viên Futsal cấp 2 năm 2025 được tổ chức lần đầu tiên trong năm 2025, quy tụ rất nhiều các huấn luyện viên futsal, cũng là những cầu thủ nổi tiếng của futsal Việt Nam như Trần Văn Vũ – Quả bóng vàng futsal Việt Nam 2015, 2016 2019; Khổng Đình Hùng – Quả bóng bạc futsal Việt Nam 2022.

Giảng viên Lee Young Jin là giảng viên tài năng (Elite) của AFC, ông cũng là Trưởng ban đào tạo của Liên đoàn futsal Hàn Quốc, Chủ tịch diễn đàn futsal Hàn Quốc. Trợ giảng là bà Huỳnh Thị Thanh Khiết, là giảng viên nữ tiềm năng của Việt Nam và AFC, chuẩn bị tham gia hội thảo đào tạo futsal Châu Á vào tháng 10/2025 theo lời mời của AFC.

Thay mặt các học viên, lớp trưởng Khổng Đình Hùng đã cảm ơn Liên đoàn, Ban tổ chức đã mời giảng viên Lee Young Jin sang Việt Nam giảng dạy.

Khóa học kéo dài 9 ngày, các huấn luyện viên xuất sắc sẽ được giảng viên đề cử để tiếp tục theo học khóa huấn luyện viên futsal cấp 3.

Phát biểu tại lễ bế giảng, thay mặt Lãnh đạo VFF, ông Trần Anh Tú – Phó Chủ tịch cảm ơn giảng viên Lee Young Jin đã đến Việt Nam hỗ trợ cho futsal Việt Nam; và chúc mừng Đội tuyển futsal Hàn Quốc đã có thành tích rất tốt với 7 điểm sau vòng loại bảng B tại Thái Lan với sự tiến bộ vượt bậc; và khẳng định chắc chắn tương lai futsal Hàn Quốc sẽ rất tốt.

Ông Trần Anh Tú cũng bày tỏ vui mừng được gặp lại các gương mặt thân quen trong lớp. “Qua 9 ngày làm việc sẽ giúp các HLV về tư duy rất nhiều. Kiến thức học được cùng với tư duy sẽ giúp các HLV để biết cách xử lý được các công việc. Nội dung lớp học sẽ bao gồm rất nhiều các vấn đề, không chỉ về các vấn đề chuyên môn trong huấn luyện. Trong quá trình các HLV làm việc, sẽ phải tư duy và tự học rất nhiều, mà không có trường lớp nào có thể dạy được. Để các HLV trở thành một người HLV giỏi, sẽ không hề dễ dàng mà các HLV sẽ phải cố gắng rất nhiều.

Các HLV sẽ phải học cách tư duy rất nhiều. Rất vui khi Việt Nam có thêm nhiều các HLV, Việt Nam còn thiếu rất nhiều các HLV futsal, đặc biệt là các HLV giỏi. Sắp tới hai đội tuyển futsal nam, nữ sẽ tham dự SEA Games… Các HLV trong nước hãy cố gắng có thể làm được như một HLV nước ngoài; trau dồi ngoại ngữ. Tất cả kiến thức đều ở trên mạng, và tiếng Anh là bắt buộc để giúp HLV tìm kiếm các kiến thức khi HLV làm nghề, yêu nghề, hy sinh cho nghề, đầu tư cho nghề thì thành công sẽ tìm đến các HLV”, ông Trần Anh Tú nhấn mạnh.

Lãnh đao VFF cùng các giảng viên họ viên lớp học chụp hình lưu niệm

Thay mặt các giảng viên, ông Lee Young Jin bày tỏ vinh dự được đón Ông Trần Anh Tú đến tham dự buổi lễ. Ông nói: “Tôi được biết sau khóa học này, các bạn học viên có thể coi là huấn luyện viên futsal chuyên nghiệp. Các HLV cần nghĩ đến phát triển chung futsal của Việt Nam. Việt Nam là đội tuyển futsal rất mạnh trong Châu Á, các bạn HLV cần tự hào về điều đó. Mỗi người luôn phải trau dồi bản thân, bởi nếu như không cải thiện, thì bạn đã đi thụt lùi. Cuối cùng, tôi xin cảm ơn nỗ lực của tất cả HLV trong 9 ngày vừa qua. Mong gặp tất cả HLV sớm nhất có thể và chúc may mắn trong sự nghiệp futsal tiếp theo".

CAO TƯỜNG