Bê bối rúng động bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ: 10 trọng tài cá cược 10.000 trận đấu

Liên đoàn bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ (TFA) Ibrahim Hacıosmanoglu phát biểu tại cuộc họp báo.

Chủ tịch Liên đoàn bóng đá nước này, ông Ibrahim Hacıosmanoglu, phát biểu tại một cuộc họp báo rằng các Cơ quan Chính phủ đã xác định rằng 371 trong số 571 trọng tài trên cả nước đang làm việc có ít nhất một tài khoản tại một công ty cá cược. Trong số đó, 152 trọng tài có tài khoản đã đặt cược vào bóng đá - trong đó có 7 trọng tài hàng đầu và 15 trợ lý trọng tài hàng đầu. Chi tiết hơn, Hacıosmanoglu cho biết có 10 trọng tài đã đặt cược vào tổng cộng hơn 10.000 trận đấu, riêng một trọng tài đã đặt cược vào 18.227 trận đấu trong vòng 5 năm, nhưng cũng có một số chỉ làm điều đó một lần…

Người đứng đầu TFA cho biết Hội đồng kỷ luật của Liên đoàn sẽ xử lý các vụ việc ngay lập tức. “Chúng tôi biết bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ cần một sự thay đổi”, Hacıosmanoglu nhấn mạnh. “Nhiệm vụ của chúng tôi là đưa bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ trở lại đúng vị thế của nó và thanh trừng mọi điều ô uế. Chúng tôi quyết tâm làm trong sạch bóng đá khỏi mọi dấu vết tham nhũng. Chúng tôi sẽ không ngoại lệ”. Vị này đồng thời cam kết “các biện pháp trừng phạt cần thiết” sẽ được thực hiện ngay lập tức.

Hơn 150 trọng tài tại các giải đấu chuyên nghiệp Thổ Nhĩ Kỳ bị cáo buộc cá cược bóng đá bất hợp pháp.

Danh tính của các trọng tài, cũng như việc họ có cá cược hay có tác động vào các trận đấu của mình điều hành hay không đều không được tiết lộ. Ba CLB bóng đá lớn của Thổ Nhĩ Kỳ - Galatasaray, Fenerbahce và Besiktas - đã ra tuyên bố kêu gọi Liên đoàn nêu tên và bêu xấu các trọng tài cũng như các trận đấu mà họ đã đặt cược.

Vấn đề thiên vị của trọng tài không phải là điều mới mẻ ở bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ. Liên đoàn thậm chí đã sử dụng các trọng tài nước ngoài để vận hành VAR tại Giải vô địch quốc gia (Super Lig). Vào tháng 2, một trọng tài nước ngoài cũng đã được mới cầm còi cho trận ‘derby Istanbul’ nổi tiếng giữa Galatasaray và Fenerbahce…

LINH SƠN