Bayern Munich nối gót Arsenal giành vé vào vòng 16 đội

Harry Kane lập cú đúp giúp Bayern Munich chỉ còn 10 người thắng 2-0 trước Union Saint-Gilloise.

Kane, người đã không ghi bàn trong 3 trận đấu Champions League trước đó của Bayern, đã lập cú đúp chỉ trong 3 phút, nâng tổng số bàn thắng của anh trong mùa giải này trên mọi đấu trường lên 34 bàn sau 29 lần ra sân. Đội trưởng đội tuyển Anh đã bỏ lỡ cơ hội lập hat-trick khi quả phạt đền của anh trong hiệp 2 chạm cột dọc, trong khi hậu vệ Kim Min-Jae của Bayern bị đuổi khỏi sân giữa hiệp 2.

Đội bóng xứ Bavaria được tiếp thêm sức mạnh nhờ cú đúp của Kane, một trong số ít điểm sáng của Bayern trong trận đấu này. Trận đấu không có những pha tấn công rực rỡ và không ngừng nghỉ thường thấy của đội bóng xứ Bavaria, mà thay vào đó là lối chơi thiếu cảm hứng và đôi khi cẩu thả. Nhiều người hâm mộ đã thất vọng khi hiệp một kết thúc mà không có bàn thắng nào được ghi, nhưng cuối cùng đội bóng xứ Bavaria đã lấy lại được phần nào hình ảnh của ứng viên vô địch.

HLV Vincent Kompany của Bayern vẫn luôn tìm cách tìm ra những điểm tích cực từ một màn trình diễn: “Mặc dù phải nhận thẻ đỏ trong hiệp 2, chúng tôi thực sự đã chơi rất tốt. Đối với tôi, đó chắc chắn là sự cải thiện sau giờ nghỉ. Toàn đội đã phản ứng mạnh mẽ trở lại. Điều đó chưa đủ trong hiệp một, nhưng sau đó đã tốt hơn đáng kể. Đối thủ thường dồn toàn lực vào hiệp một. Họ sung sức và tràn đầy năng lượng. Nhưng cũng phải nhớ rằng hiện tại chúng tôi đang thi đấu cứ 2 hoặc 3 ngày một trận. Xét về điều đó, nhìn chung chúng tôi đang làm rất tốt và giành chiến thắng trong các trận đấu. Hôm nay, chúng tôi giữ sạch lưới - bạn cũng phải tính đến sự cân bằng đó”.

HLV Vincent Kompany cùng Bayern sớm giành vé vào vòng 16 đội Champions League.

Chiến thắng thứ 6 trong 7 trận đấu của Bayern tại vòng bảng giải đấu mùa này đã giúp họ vượt qua Real Madrid để trở lại vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng, kém đội đầu bảng Arsenal 3 điểm nhưng đủ để cùng đội bóng London trở thành 2 đội đầu tiên giành quyền vào thẳng vòng 16 đội vào tháng 3. Đồng nghĩa ở trận đấu cuối cùng vòng bảng vào thứ Tư tuần sau, Bayern làm khách trên sân của PSV Eindhoven mà không đặt nặng đến kết quả. Kane, cầu thủ xuất sắc nhất trận, đã chia sẻ về tầm quan trọng của việc giành vé vào vòng 16 đội: “Điều đó rất quan trọng. Năm ngoái chúng tôi phải trải qua vòng play-off và khiến tháng 2 rất bận rộn. Tôi dành lời khen cho các đồng đội. Chúng tôi vẫn còn một trận đấu vào tuần tới và chúng tôi muốn kết thúc mùa giải một cách tốt đẹp”.

Bayern đã kéo dài chuỗi trận bất bại lên 11 trận trên mọi đấu trường, hiện đã ghi tổng cộng 103 bàn thắng trong mùa giải này - bao gồm 20 bàn trong 4 trận Bundesliga gần nhất. Một cột mốc đáng chú ý đã được Bayern thiết lập ở màn ra sân mới nhất. Với chiến thắng 2-0 trước Union Saint-Gilloise, Bayern đã giành được chiến thắng thứ 250 tại Cúp C1/Champions League.

PHI SƠN