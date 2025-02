Bayern Munich giành thắng lợi trong nỗi lo chấn thương

Joshua Kimmich (6) phải rời sân ở cuối hiệp 1

Bayern Munich hòa nhạt nhòa 0-0 với Bayer Leverkusen để giữ cách biệt 8 điểm trong cuộc đua Đĩa bạc với ĐKVĐ Bundesliga. Hùm xám hòa may mắn với Celtic ở lượt về play off Champions League nên có suất dự vòng knock out Champions League. HLV Vincent Kompany tiếp đội đứng thứ ba trên bảng xếp hạng Frankfurt mà không thể có Harry Kane trong đội hình xuất phát vì chấn thương chưa bình phục. Lão tướng Thomas Muller đá cao nhất thay cho Kane có sự kết nối tốt với đồng đội, tạo ra được khoảng trống nhưng cảm giác ghi bàn thắng gần như biến mất.

Đó là lý do mà Bayern Munich kiểm soát bóng 64%, có 19 cú sút trúng đích nhưng phải chờ tới phút bù giờ thứ 3 của hiệp một mới phá vỡ được thế bế tắc. Michael Olise dứt điểm cận thành sau đường bóng của Leroy Sane. Bàn thắng đã giúp Bayern Munich chơi thanh thoát hơn và có thêm 3 bàn thắng nữa. Hậu vệ Hiroki Ito trong trận đầu tiên đá chính cho Bayern Munich đã ghi bàn nhân đôi cách biệt. Jamal Musiala có pha đi bóng lắc léo hơn 30m trước khi đưa tỷ số lên 3-0. Cầu thủ vào thay Musiala là Serge Gnabry ấn định tỷ số 4-0. Chiến thắng thuyết phục đã giúp Bayern Munich mở lại cách biệt 8 điểm với Bayer Leverkusen trong cuộc đua vô địch.

Tuy nhiên, HLV Kompany lo lắng cho tình trạng sức khỏe của các cầu thủ của mình cho trận đấu với Bayer Leverkusen ở lượt đi vòng knock-out Champions League sắp tới. Trung phong Harry Kane vào thay Muller ở phút 65 nhưng không để lại dấu ấn nào vì chấn thương chưa bình phục. Tiền vệ trụ cột Joshua Kimmich chơi không sót một phút nào cho Bayern Munich ở Bundesliga kể từ đầu mùa giải tới nay đã phải ngồi bệt xuống cỏ ở phút 43. Chỉ sau vài phút trao đổi với bác sĩ, Kimmich quyết định rời sân vì chấn thương có vẻ không hề nhẹ. Aleksandar Pavlovic cùng với cầu thủ vào thay Kimmich là Leon Goretzka đảm đương khá tốt khu vực giữa sân trong phần còn lại của trận đấu nhưng ông Kompany thừa hiểu Frankfurt rất khác Bayer Leverkusen, Bundesliga cũng khá xa Champions League.

Chưa hết, Musiala có bàn thắng đẹp như muốn chứng minh cho người hâm mộ thấy đã cơ bản hồi phục thể lực sau giai đoạn quá tải kéo dài. Tuy nhiên, cũng chính pha bóng solo đó tài năng trẻ của Bayern Munich khiến đầu gối bị đau buộc phải rời sân ngay lập tức. Giám đốc thể thao Max Eberl cho biết cả hai đều chưa được kiểm tra thêm nên chưa thể kết luận mức độ chấn thương như thế nào?

HOÀNG HƯNG