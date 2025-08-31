Bayern Munich giành chiến thắng đầy lo lắng tại Augsburg

HLV của Bayern Munich, Vincent Kompany kêu gọi sự bình tĩnh sau một diễn biến đầy lo lắng tại Augsburg, nơi đội bóng của ông đã phải nỗ lực bảo toàn chiến thắng 3-2 tại vòng 2 Bundesliga hôm thứ Bảy.

Bayern đã cần đến bàn thắng muộn của Harry Kane để vượt qua đội bóng hạng ba Wehen Wiesbaden tại Cúp Quốc gia Đức hôm thứ Tư, và Augsburg lại mang đến một thử thách đầy lo lắng khác, trong trận đấu với cựu cầu thủ Sandro Wagner trong trận đấu sân nhà đầu tiên của ông trên cương vị HLV. Mặc dù Serge Gnabry, Luis Diaz và Michael Olise đã ghi bàn sau 48 phút - hai trong số đó do Harry Kane kiến ​​tạo - Bayern vẫn không thể giữ được sự bình tĩnh. Kristijan Jakic và sau đó là Mert Komur đã ghi bàn khi đội bóng của Wagner đứng trước cơ hội ngược dòng.

Komur đánh đầu chệch khung thành ở phút 90, và Augsburg tiếp tục đẩy cao đội hình nhưng nỗ lực tìm bàn thắng thứ 3 đã bất thành. “Tôi muốn nói rõ hơn một chút về bối cảnh”, Kompany nói về kết quả thi đấu bấp bênh của Bayern. “Chúng tôi bước vào mùa giải này mà không có sự chuẩn bị, không có gì cả, gần như không có thời gian nghỉ ngơi, và chúng tôi đã chơi bảy trận và thắng bảy trận. Bốn trận ở Siêu cúp, Cúp quốc gia, và giờ là hai trận ở Giải vô địch quốc gia. Ba trận trên sân khách, chúng tôi đã ghi rất nhiều bàn thắng và tạo ra rất nhiều cơ hội. Tôi biết điều đó không hoàn hảo, nhưng tôi nghĩ chúng tôi sẽ làm tốt hơn theo thời gian”.

Trong khi đó, thêm một đòn giáng mạnh khác vào cựu HLV của Ajax và Man.United, Erik ten Hag. Hậu vệ tuổi teen Karim Coulibaly đã ghi bàn trong thời gian bù giờ, giúp Werder Bremen chỉ còn 10 người, gỡ hòa 3-3 trước Bayer Leverkusen - qua đó tước đi chiến thắng đầu tiên của Ten Hag tại Bundesliga.

Leverkusen của Ten Hag dường như nắm chắc quyền kiểm soát khi đội trưởng Niklas Stark của Bremen bị đuổi khỏi sân sau khi để thủng lưới từ chấm phạt đền, và Patrik Schick đã chuyển hóa thành công, nâng tỷ số lên 3-1 ở phút 64. Nhưng Isaac Schmidt đã gỡ lại một bàn trong một pha phản công, và Coulibaly, 18 tuổi, đã ấn định trận hòa ở phút 95. “Chúng tôi phải cải thiện rất nhanh chóng, bởi vì đây không phải là cách chúng tôi muốn thể hiện”, Schick nói sau trận đấu.

Mặc dù điều này không mang lại nhiều an ủi cho tân HLV Ten Hag của Leverkusen - đội đã thua trong trận ra mắt giải đấu của Ten Hag vào cuối tuần trước - nhưng đội bóng của ông đã kéo dài thành tích sân khách tại Bundesliga bằng chuỗi 35 trận bất bại.

Tiền đạo người Nhật Bản, Ritsu Doan đã ghi bàn thắng đầu tiên tại Bundesliga cho Eintracht Frankfurt, và kiến ​​tạo cho bàn còn lại trong chiến thắng 3-1 trước Hoffenheim. Hậu vệ người Tây Ban Nha, Chema đã ghi bàn thắng muộn giúp Stuttgart đánh bại M’Gladbach 1-0 trong trận đấu đầu tiên kể từ khi đội bán tiền đạo người Đức, Nick Woltemade cho Newcastle.

Trong khi RB Leipzig sau cú sốc khởi đầu thua 0-5 trước Bayern Munich, đã giành 3 điểm đầu tiên khi đánh bại Heidenheim với tỷ số 2-0.

