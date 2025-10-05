Bắt đầu lắp đặt hệ thống “mắt thần” Video Challenge Eyes tại nhà thi đấu Ninh Bình

Hệ thống Video Challenge Eyes hỗ trợ tích cực cho trọng tài điều hành giải bóng chuyền vô địch quốc gia. Ảnh: DP

Ngày 5-10, bộ phận kỹ thuật của Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam bắt đầu lắp đặt hệ thống Video Challenge Eyes (mắt thần) phục vụ cho giai đoạn 2 giải vô địch quốc gia tại nhà thi đấu tỉnh Ninh Bình. Sau khi lắp đặt, bộ phận chuyên môn sẽ vận hành thử nghiệm để đảm bảo tốt nhất kỹ thuật.

Video Challenge Eyes sẽ hỗ trợ các trọng tài điều hành giải đấu để giảm thiểu sai sót trong quá trình giải diễn ra. Từng đội bóng đều được phổ biết luật khiếu nại đối với xem lại các tình huống trên màn hình để đảm bảo quyền lợi của mình.

Trước đó tại giai đoạn thứ nhất, hệ thống Video Challenge Eyes đã được vận hành tại nhà thi đấu Đông Anh (Hà Nội). Sau đó, hệ thống này tiếp tục được lắp đặt tại Cúp Hùng Vương 2025.

Đây là lần đầu tiên, giải bóng chuyền vô địch quốc gia tổ chức thi đấu giai đoạn thứ 2 tập trung các đội bóng nam và nữ. Vòng chung kết tại nhà thi đấu tỉnh Ninh Bình sẽ diễn ra 2 trận chung két nam và nữ.

Ngoài việc lắp đặt hệ thống Video Challenge Eyes, Ban tổ chức cũng tập huấn trọng tài điều hành giải. Theo luật quy định, sau khi Video Challenge Eyes được lắp đặt, các trận đấu chỉ còn bố trí 2 trọng tài biên hỗ trợ các trọng tài chính thay vì 4 trọng tài biên như trước.

16 đội bóng sẽ thi đấu giai đoạn 2 giải vô địch quốc gia 2025 từ ngày 7-10 tới 16-10 gồm VTV Bình Điền Long An, Binh chủng Thông tin, Hóa chất Đức Giang lào cai, Ngân hàng Công Thương, Hưng Yên, Thanh Hóa, TPHCM và Ninh Bình (chủ nhà) nội dung nữ và Biên Phòng MB, Sanest Khánh Hòa, Công an TPHCM, Đà Nẵng, Hà Nội, Tây Ninh, Thể Công Tân Cảng và Ninh Bình (chủ nhà) nội dung nam.

MINH CHIẾN