Barcelona xác nhận tiếp tục lùi thời điểm trở lại sân Camp Nou

Barcelona thông báo trận đấu vòng 4 La Liga với Valencia vào Chủ nhật này sẽ diễn ra tại Estadi Johan Cruyff, chính thức một lần nữa trì hoãn ngày trở lại sân Spotify Camp Nou mới cải tổ của họ.

Thầy trò HLV Hansi Flick tiếp tục phải chờ ngày trở lại sân Spotify Camp Nou mới cải tổ.

Barca đã hy vọng trận đấu cuối tuần này, trận đấu sân nhà đầu tiên của họ tại La Liga mùa mới 2025-2026, sẽ diễn ra tại Camp Nou - nơi đang được cải tạo toàn diện kể từ năm 2023. Tuy nhiên, các giấy phép cần thiết vẫn chưa được cấp để tạo điều kiện cho việc trở lại, buộc CLB phải tìm một địa điểm thay thế để tiếp đón Valencia. Barca đã dành hai mùa giải gần đây để thi đấu tại sân Olympic ở khu vực Montjuic của thành phố, nhưng sân vận động này đã không thể sử dụng trong tuần này do buổi hòa nhạc của Post Malone. Do đó, Estadi Johan Cruyff với sức chứa chỉ 6.000 chỗ ngồi, nằm cạnh sân tập của CLB ở ngoại ô Barcelona, ​​đã được chọn làm nơi tổ chức trận đấu.

“Trận đấu với Valencia sẽ chưa thể diễn ra tại Spotify Camp Nou”, Barca cho biết trong một tuyên bố hôm thứ Ba. “CLB đang nỗ lực hết sức để xin các giấy phép hành chính cần thiết cho việc khai trương Spotify Camp Nou trong những tuần tới”. Barca sẽ có trận đấu với Getafe trên sân nhà vào tuần sau, ngày 21-9, và giờ đây họ lại phải chạy đua với thời gian để hoàn thiện sân vận động cho trận đấu đó.

Barca rời Camp Nou vào năm 2023 để hiện đại hóa sân vận động đã xuống cấp, đồng thời tăng sức chứa lên hơn 100.000 chỗ ngồi. Ban đầu, dự kiến họ ​​sẽ trở lại Camp Nou thi đấu vào tháng 11-2024, với số lượng khán giả tối đa khoảng 50.000 người. Cuối cùng, họ đã phải ăn mừng chức vô địch La Liga mùa giải 2024-2025 tại sân Olympic. Tiếp đến, Barca hy vọng ngày 10-8 năm nay được công bố là ngày họ sẽ trở lại Camp Nou, trùng với trận đấu tranh Cúp Joan Gamper với đối thủ Como. Nhưng rồi trận tiền mùa giải cuối cùng đã được chuyển đến Estadi Johan Cruyff…

Barca được La Liga cho phép thi đấu ba trận đầu tiên cùa mùa giải mới trên sân khách để có thêm thời gian chuẩn bị cho Camp Nou. Đội bóng của HLV Hansi Flick đã mở màn với hai chiến thắng, trước Mallorca và Levante, nhưng đã bị Rayo Vallecano cầm hòa 1-1 trong trận đấu cuối cùng trước kỳ nghỉ quốc tế.

THANH TUẤN