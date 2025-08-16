Barcelona và mục tiêu chưa đạt được của Hansi Flick

“Tôi biết rằng chúng tôi phải cải thiện hàng phòng ngự và chúng tôi sẽ làm điều đó vào mùa giải tới”, đó là cam kết của HLV Hansi Flick trước kỳ nghỉ hè. Tuy nhiên, ít nhất cho đến nay khi Barcelona khởi đầu nỗ lực bảo vệ danh hiệu La Liga vào thứ Bảy này, có rất ít sự chuyển biến rõ ràng.

HLV Hansi Flick dù chưa hoàn thiện đội hình nhưng đã sẵn sàng cho hành trình chinh phục mới.

Với sự tỏa sáng của Lamine Yamal, Raphinha và Robert Lewandowski trên hàng công, gã khổng lồ xứ Catalan đã chứng tỏ sức mạnh không thể ngăn cản khi giành ‘cú ăn ba’ quốc nội mùa giải vừa qua. Tuy nhiên, hàng phòng ngự pressing tầm cao của nhà cầm quân người Đức đôi khi khiến Barca bị bỏ lại phía sau, ngay cả khi điều đó thường xuyên tạo nên những trận đấu hấp dẫn, giằng co. Thất bại chung cuộc 6-7 trước Inter Milan ở bán kết Champions League là ví dụ điển hình về những rủi ro tiềm ẩn trong cách bố trí của họ.

“Đối với tôi, không phải lúc nào cũng vui vẻ, đôi khi tôi thực sự phải chịu đựng rất nhiều”, Flick từng thừa nhận vào tháng 5 sau khi Barca đánh bại đối thủ Real Madrid 4-3 trong trận El Clasico đầy kịch tính để tiến gần đến chức vô địch. “Tôi thực sự hài lòng với những gì chúng tôi đang làm nói chung, và tất nhiên, bóng đá là trò chơi của những sai lầm. Hy vọng rằng chúng tôi có thể cải thiện mọi thứ và ít mắc lỗi hơn”.

Nhưng cho đến nay, Barca chỉ tăng cường chủ yếu ở hàng công khi mượn Marcus Rashford từ Man.United, trong khi tân binh trẻ Roony Bardghji cũng chuyên về tấn công biên. Bổ sung duy nhất trong khâu phòng ngự là thủ môn Joan Garcia đến từ Espanyol, nhằm cạnh tranh với Wojciech Szczesny đã chơi rất ấn tượng ở mùa giải trước, trong bối cảnh cựu binh Marc-Andre ter Stegen đang điều trị chấn thương. Garcia dự kiến sẽ ra sân ngay từ đầu khi Barca khởi động chiến dịch tại Mallorca vào ngày 16-8.

Lamine Yamal chính thức tiếp quản chiếc áo số 10 chắc chắn vẫn là niềm hy vọng lớn nhất của Barcelona.

Tất nhiên, còn quá sớm để trở nên bi quan vì một vấn đề chưa đến mức được xem “tử huyệt”, đặc biệt khi Barca vẫn đang duy trì được sức mạnh tấn công mạnh mẽ của mình. Trong mùa hè này, đội của Flick toàn thắng cả 4 trận giao hữu với các tỷ số lần lượt là thắng Vissel Kobe 3-1, thắng 7-3 trước FC Seoul và 5-0 trước Daegu FC. Barca gần nhất đánh bại Como 5-0 tại trận đấu thường niên Joan Gamper Trophy.

Raphinha, 28 tuổi, vừa có mùa giải hay nhất sự nghiệp và dù điều đó khó có thể lặp lại, nhưng bù lại anh sẽ bước vào mùa giải mới này với tâm thế tự tin hơn một năm trước. Lewandowski sẽ bước sang tuổi 37 vào cuối tháng 8 nhưng sự bén nhọn vẫn còn. Yamal, người đã chính thức tiếp quản chiếc áo số 10 thiêng liêng của Barca, chắc chắn vẫn là niềm hy vọng lớn nhất của đội bóng trong những tháng và năm tới. Đội bóng xứ Catalan cũng tin rằng những cầu thủ trẻ như trung vệ Pau Cubarsi (18 tuổi), Gavi (20), Alejandro Balde (21), Fermin Lopez (22) và tiền vệ Pedri (22)… sẽ tiếp tục phát triển và tiến bộ.

Một hy vọng khác cho nhà vô địch là việc trở lại sân nhà Camp Nou sẽ giúp họ mạnh mẽ hơn. Sân vận động Olympic đã chứng tỏ là một sân vận động đáng xem trong 2 mùa giải qua, nhưng nó lại thiếu đi bầu không khí và sự tráng lệ từng biết của Camp Nou. Đội bóng xứ Catalan dự định trở lại Camp Nou mới ở trận đấu thứ 4 của mùa giải, gặp Valencia vào ngày 13 hoặc 14-9, sau khi chơi 3 trận đầu tiên diễn ra trên sân khách. Tuy nhiên, ngày trở lại của Barca có thể sẽ có thêm những gián đoạn. Nhưng dù sao đi nữa, trừ khi gặp thảm họa, Barca sẽ trở lại đó vào thời điểm họ tiếp đón Real Madrid vào tháng 5-2026, trận đấu có khả năng quyết định đến cuộc đua vô địch.

THANH TUẤN