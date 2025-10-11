Barcelona tức giận với Tây Ban Nha sau chấn thương mới nhất của Dani Olmo

Barcelona đã không hài lòng với đội tuyển quốc gia Tây Ban Nha ở mùa giải này sau khi một số cầu thủ quan trọng bị chấn thương khi làm nhiệm vụ. Lamine Yamal vào tháng 9 là một trường hợp, và sau một tháng họ lại phải chịu tổn thất khác.

Dani Olmo rời đội tuyển quốc gia Tây Ban Nha vì chấn thương bắp chân.

Chấn thương của Yamal đã trở thành điểm gây tranh cãi giữa Barca và đội tuyển quốc gia Tây Ban Nha. HLV Hansi Flick của Barca đã chỉ trích tuyển Tây Ban Nha vì sử dụng Yamal trong 2 trận thắng hồi đầu tháng 9, nói rằng họ “không chú trọng chăm sóc” anh và ám chỉ rằng anh đã thi đấu trong khi bị chấn thương. Nhà cầm quân người Đức cáo buộc Yamal không thể tập luyện do bị đau nhẹ, nhưng bác sĩ tuyển Tây Ban Nha đã cho anh dùng thuốc giảm đau, cho phép đá chính trong các trận đấu với Bulgaria và Thổ Nhĩ Kỳ. Hậu quả là kể từ kỳ nghỉ quốc tế đó, ngôi sao 18 tuổi đã bỏ lỡ 4 trận đấu của Barca, chỉ trở lại thi đấu trong 2 trận gần nhất nhưng duy nhất chơi trọn vẹn khi đối đầu PSG.

Trước loạt trận quốc tế tháng 10, Yamal một lần nữa được triệu tập nhưng sau đó rút lui khi Barca xác nhận chấn thương háng của anh tái phát, và phải ngồi ngoài tối đa 3 tuần. Tuy nhiên, đồng đội của anh là Dani Olmo thì vẫn được triệu tập dù Barca đã thông báo với Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha (RFEF) rằng tiền vệ này đang gặp vấn đề về sức khỏe. Và rồi đến thứ Sáu, RFEF xác nhận Olmo bị chấn thương bắp chân và đã rút khỏi đội hình La Roja, không tham dự các trận đấu với Georgia và Bulgaria.

Nhà báo Roger Arbusa đã xác nhận rằng đội bóng xứ Catalan rất không hài lòng với cách đội tuyển Tây Ban Nha xử lý chấn thương của Olmo. Nhà vô địch La Liga không hiểu tại sao Tây Ban Nha vẫn để Olmo tập luyện, đặc biệt là khi đã có báo cáo chi tiết về tình trạng khó chịu của anh. Hậu quả Olmo đã buộc phải rời khỏi buổi tập thứ Sáu do tình trạng bắp chân của anh trở nên tồi tệ hơn.

HLV Hansi Flick có lý do để lo lắng về vấn đề thể lực của đội hình Barcelona.

Barca vẫn chưa tiết lộ mức độ chấn thương của Olmo, nhưng anh sẽ trở lại Barcelona để tiến hành thêm các xét nghiệm. Lo ngại ban đầu là Olmo có thể phải nghỉ thi đấu tới 3 tuần, điều này sẽ khiến anh không thể tham dự trận tiếp đón Girona (La Liga) và Olympiacos (Champions League), đặc biệt là chuyến hành quân đến Real Madrid chơi trận El Clasico đầu tiên của mùa giải vào ngày 26-10.

Như vậy, khả năng Barca nối lại mùa giải sau loạt trận quốc tế này với hàng loạt trụ cột vắng mặt. Ngoài Yamal và Olmo, là các tiền vệ Gavi và có thể cả Fermin Lopez, thủ thành số 1 Joan Garcia hay ngôi sao chạy cánh Raphinha.

THANH TUẤN