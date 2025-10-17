Barcelona trong cơn khủng hoảng chấn thương hàng tấn công

Barcelona đã mất thêm nhiều cầu thủ do chấn thương, bao gồm tiền đạo Robert Lewandowski và tiền vệ Dani Olmo, trong kỳ nghỉ quốc tế vừa qua. Diễn biến này đẩy đội bóng của HLV Hansi Flick vào tình huống cực kỳ khó khăn, bắt đầu ở trận tiếp đón Girona tại La Liga vào thứ Bảy.

HLV Hansi Flick sẽ phải tái thiết hàng công của Barcelona khi có thể mất 5 cầu thủ hàng đầu.

Khởi đầu bất bại của Barcelona tại La Liga đã kết thúc bằng trận thua bất ngờ 1-4 tại Sevilla, kết quả cũng đã giúp Real Madrid vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng. Sau 2 tuần gián đoạn vì kỳ nghỉ quốc tế, Barca lại đối mặt với tình huống còn khó khăn hơn. Tưởng chừng trận tiếp đón “hàng xóm” Girona đang sa sút sẽ dễ dàng, thế nhưng, cuộc khủng hoảng nhân sự đang đe dọa sẽ khiến tình hình xấu đi trong một tuần khó khăn - Barca còn tiếp đón Olympiakos tại Champions League vào thứ Ba, và sau đó sẽ đến sân Real Madrid trong trận ‘El Clasico’ đầu tiên của mùa giải vào ngày 26-10…

HLV Hansi Flick sẽ phải tái thiết hàng công của Barca khi có thể có đến 5 cầu thủ tấn công hàng đầu không thể ra sân. Lewandowski trở lại sau khi thi đấu cho tuyển Ba Lan do chấn thương gân kheo trái. Olmo và cầu thủ đồng hương Ferran Torres đều trở lại sau chấn thương cơ ở chân trái. Đáng lưu ý khi ở mùa giải này, Torres chính là người đá chính thay Lewandowski mỗi khi ngôi sao người Ba Lan không sung sức, và ghi được 5 bàn thắng. Trong khi Olmo là một tiền vệ kiến ​​tạo đa năng, có thể chơi ở vị trí số 9 ảo.

Barca trước đó đã vắng mặt ngôi sao tuổi teen Lamine Yamal, tiền đạo Raphinha, các tiền vệ Gavi và Fermin Lopez, cùng thủ môn Joan Garcia do những chấn thương gần đây. Yamal, người đã bị chấn thương háng hành hạ trong nhiều tuần, và Fermin đều đã trở lại tập luyện trong tuần này nhưng vẫn chưa được các bác sĩ của đội bóng cho phép thi đấu.

Marcus Rashford chính là tiền đạo được kỳ vọng nhất của Barcelona vào lúc này.

Với tình hình này, tân binh Roony Bardghji có thể được ra sân nhiều hơn cho Barca sau khi cầu thủ chạy cánh 19 tuổi này có trận ra mắt đội tuyển Thụy Điển tuần trước. Marcus Rashford cũng có thể tận dụng cơ hội này để đảm nhiệm một vị trí trên hàng công. Tiền đạo người Anh được cho mượn từ Man.United đã hòa nhập tốt tại Barca với 3 bàn thắng và 5 pha kiến ​​tạo, hiệu suất dẫn đầu đội bóng.

Ngoài ra, HLV Flick buộc phải triệu tập một loạt cầu thủ trẻ để tập luyện trước trận đấu với Girona. Theo những bức ảnh được đội ngũ truyền thông xã hội của Barca chia sẻ, ít nhất 3 cầu thủ trẻ đã được nhìn thấy đang tập luyện cùng đội một. Ba cầu thủ này bao gồm Dro, người có thể sẵn sàng ra sân vào cuối tuần này, đặc biệt là khi các cầu thủ sáng tạo chủ chốt vẫn đang chấn thương. Trừ khi Flick quyết định bố trí Pedri ở vị trí tiền vệ tấn công, Dro thậm chí có thể cạnh tranh suất đá chính trong trận gặp Girona.

Toni Fernandez cũng đã tập luyện cùng đội một, điều này không có gì ngạc nhiên khi Barca đang thiếu hụt các cầu thủ tấn công ở cánh. Một cầu thủ khác cũng đã tập luyện cùng đội một trước trận gặp Girona là hậu vệ phải Xavi Espart. Tuy nhiên, cầu thủ trẻ này có thể chỉ ở lại để bổ sung lực lượng, bởi Barca có cả Jules Kounde và Eric Garcia sẵn sàng chơi vào cuối tuần này…

Kylian Mbappe có thể vắng mặt khi Real Madrid ra sân tại Getafe vào Chủ nhật.

Trong khi đó, Real Madrid cũng đối mặt tình huống chẳng dễ dàng khi ra sân tại Getafe vào Chủ nhật mà không có chân sút hiệu quả nhất Kylian Mbappe. Ngôi sao 26 tuổi ghi bàn trong trận đấu đầu tiên của đội tuyển Pháp ở loạt trận quốc tế này, là trận thứ 10 liên tiếp anh ghi bàn ở mọi cấp độ, nhưng đã tái phát chấn thương mắt cá chân phải và dự kiến phải cần thời gian để hồi phục. Real Madrid, sau trận gặp Getafe, sẽ tiếp đón Juventus tại Champions League vào thứ Tư, trước khi tiếp đón đối thủ hàng đầu Barcelona ở La Liga tại Santiago Bernabeu…

Atletico Madrid sau kết quả hòa 1-1 thất vọng tại Celta Vigo trước kỳ nghỉ quốc tế, chặn đứng mạch 3 trận thắng liên tiếp trên mọi đấu trường, hy vọng sẽ tìm lại cảm giác chiến thắng khi được chơi trên sân nhà tiếp đón Osasuna. Đoàn quân của HLV Diego Simeone đều thắng và ghi 5 bàn trong 2 trận sân nhà gần nhất.

