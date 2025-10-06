Barcelona thua tan tác khi Lewandowski đá hỏng phạt đền, Yamal vắng mặt

Ngôi sao Lamine Yamal vắng mặt vì chấn thương, Robert Lewandowski đá hỏng một quả phạt đền có thể gỡ hòa và Barcelona đã thua trận thứ 2 liên tiếp, với thất bại 1-4 đáng thất vọng trước Sevilla tại giải La Liga vào Chủ nhật.

Cộng với trận thua Paris Saint-Germain hồi giữa tuần tại Champions League, Barcelona đang không có tâm trạng tốt khi bước vào kỳ nghỉ quốc tế. Kết quả này cũng đồng nghĩa với việc Real Madrid vẫn giữ vững ngôi đầu bảng, hơn 2 điểm so với Barca. Real Madrid đã đánh bại Villarreal 3-1 vào thứ Bảy. Sevilla, đội đã đánh bại Barca tại La Liga lần đầu tiên sau một thập kỷ, đang đứng thứ 6.

“Chúng tôi luôn thi đấu vì CLB tuyệt vời này và cho những người hâm mộ, những người đang đau buồn sau thất bại này. Nhưng chúng tôi phải chấp nhận điều đó và hướng về phía trước”, HLV Hansi Flick của Barca phát biểu. “Điều quan trọng là chúng tôi phải đoàn kết. Chúng tôi là một đội bóng mạnh và khi trở lại sau kỳ nghỉ quốc tế, chúng tôi chắc chắn sẽ chiến đấu cho mọi danh hiệu”.

Yamal đã gặp chấn thương nặng ở vùng háng trong trận đấu với PSG và sẽ phải nghỉ thi đấu từ 2 đến 3 tuần. Ngược lại, phía chủ nhà lại có một Isaac Romero thi đấu đầy bùng nổ. Tiền đạo 25 tuổi người Tây Ban Nha đã khiến Ronaldo Araujo phạm lỗi, tạo cơ hội cho cựu cầu thủ chạy cánh của Barca, ​​Alexis Sanche, thực hiện thành công quả phạt đền mở tỷ số ở phút 13. Sau đó, Romero đã hoàn thành một pha phản công ở phút 36, nhân đôi cách biệt sau khi hậu vệ Jules Kounde của Barca bị mất bóng.

Robert Lewandowski loạng choạng đá hỏng một quả phạt đền có thể gỡ hòa cho Barcelona.

Marcus Rashford đã gỡ lại một bàn ở phút bù giờ thứ 7 của hiệp 1, chỉ bằng một cú chạm bóng, anh đã chuyển hướng đường chuyền của Pedri sang cột dọc xa, ghi bàn thắng đầu tiên của mình tại La Liga kể từ khi gia nhập Barca theo dạng cho mượn vào tháng 7. Cơ hội gỡ hòa cho đội khách đến ở phút 74, Balde đã mang về cho Barca một quả phạt đền nhưng Lewandowski đã sút chệch cột dọc sau 2 bước chạy loạng choạng, khi thấy thủ môn Odysseas Vlachodimos của Sevilla di chuyển đến đúng vị trí anh đang nhắm đến.

Sau pha bỏ lỡ của Lewandowski, Jose Angel Carmona đã kết thúc một pha phản công bằng một cú sút xa, chéo góc vượt qua Wojciech Szczesny ở phút 89. Akor Adams ghi thêm bàn nữa ở phút bù giờ thứ 6. Thắng 4-1, đây cũng là lần đầu tiên Sevilla đánh bại được Barca sau 7 thất bại liên tiếp.

Trong khi đó, Atletico Madrid lại gây thất vọng khi bị Celta Vigo cầm hòa 1-1. Atletico đã sớm vươn lên dẫn trước nhờ pha phản lưới nhà của Carl Starfelt. Nhưng sau đó, hậu vệ Clement Lenglet của Atletico đã nhận thẻ vàng thứ 2 ngay trước khi kết thúc hiệp một vì một pha phạm lỗi thô bạo từ phía sau. Với lợi thế hơn người, Iago Aspas đã gỡ hòa cho Celta Vigo ở phút 68. Hòa 1-1, Celta Vigo vẫn chưa biết thắng sau 8 vòng đấu nhưng trận hòa thứ 6 vẫn giúp họ xếp ngay tren khu vực nguy hiểm. Atletico rơi xuống vị trí thứ 5 sau khi Real Betis thắng Espanyol với tỷ số 2-1 để vươn lên chiếm vị trí thứ 4.

Ngoài ra, Alaves đã đánh bại Elche với tỷ số 3-1. Rayo Vallecano thắng 1-0 trước Real Sociedad, đẩy đội bóng danh tiếng này xuống áp chót bảng xếp hạng.

THANH TUẤN