Barcelona sẵn sàng bán ngôi sao Fermin Lopez

Kỳ chuyển nhượng của Barcelona vẫn có thể có một bước ngoặt, khi tờ MARCA tiết lộ rằng nhà vô địch sẵn sàng lắng nghe các lời đề nghị cho Fermin Lopez, mặc dù cầu thủ tốt nghiệp từ lò La Masia này đã thể hiện rõ ràng rằng anh không muốn ra đi.

Barcelona vẫn có thể sẵn sàng lắng nghe các lời đề nghị cho Fermin Lopez (trái).

Trong phát biểu công khai gần nhất, màn trình diễn xuất sắc ghi hai bàn trong chiến thắng trước trước Como tại Cúp Joan Gamper, Fermin khẳng định: “Tôi muốn ở lại đây. Sự thật là, đó là giấc mơ của tôi. Tôi sẽ ở lại. Người hâm mộ yên tâm hãy yên tâm”. Tuy nhiên, tình hình tài chính của Barca tiếp tục làm phức tạp thêm vấn đề. CLB vẫn chịu áp lực từ Luật Công bằng Tài chính của La Liga, và Giám đốc thể thao Deco vẫn đang chờ phê duyệt các hộp VIP tại Spotify Camp Nou để giúp tăng doanh thu.

Cho đến lúc đó, Barca không thể hoạt động theo luật 1:1, khiến họ có rất ít không gian để xoay xở trên thị trường. Việc bán một cầu thủ giá trị như Fermin - người được định giá 50 triệu EUR, hiện đang là mục tiêu của Man.United và Chelsa - sẽ giúp giảm bớt những hạn chế đó, ngay cả khi điều đó đi ngược lại mong muốn của cầu thủ. Ngoài vấn tài chính, lý do thể thao cũng được cân nhắc. Hàng tiền vệ của Barca đang quá tải, và HLV Hansi Flick phải đưa ra những quyết định khó khăn.

Fermin có thể chơi ở cả vị trí tiền vệ trung tâm và tiền vệ cánh trái, nhưng ở cả hai vị trí này anh đều phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt. Ở hàng tiền vệ, anh cạnh tranh với Dani Olmo và Ferran Torres, trong khi ở cánh trái anh phải cạnh tranh với Raphinha và tân binh Marcus Rashford. Rõ ràng, với rất nhiều lựa chọn, Flick có thể gặp khó khăn trong việc trao cho Fermin những phút thi đấu xứng đáng, điều mà cầu thủ 22 tuổi này cần để nuôi hy vọng tìm một suất trong đội hình đội tuyển Tây Ban Nha dự World Cup 2026. Gần nhất, Flick trao cơ hội cho Fermin ở trận mở màn tại Mallorca, nhưng anh bất ngờ bị thay ra sau hiệp một để nhường chỗ cho Olmo.

Barca muốn đẩy nhanh gia hạn hợp đồng tiền vệ chủ chốt Frenkie de Jong.

Bên cạnh đó, Barca cũng đang tích cực tìm kiếm bến đỗ mới cho những cầu thủ không còn nằm trong kế hoạch. Thủ thành Inaki Pena và hậu vệ trẻ Hector Fort nằm trong danh sách dự kiến ​ra đi trước khi kỳ chuyển nhượng đóng cửa, khi Barca đang xem xét các thỏa thuận cho mượn. Trong khi, theo MARCA, Barca và tiền vệ Oriol Romeu gần như đã đạt được thỏa thuận sớm chấm dứt hợp đồng. Tất cả nỗ lực của Barca không gì khác hơn là cắt giảm quỹ lương để có thể đăng ký tân binh Roony Bardghji hay những cầu thủ vừa ký hợp đồng mới như Wojciech Szczesny, Gerard Martin.

Song song với đó, Barca cũng muốn đẩy nhanh việc gia hạn hợp đồng với tiền vệ chủ chốt Frenkie de Jong trước khi kỳ chuyển nhượng mùa hè kết thúc ngày 1-9. Thông tin mới cập nhật cho biết ngôi sao người Hà Lan gần đây đã thuê người đại diện mới, những người đã gặp Giám đốc thể thao Deco vào thứ Tư tại Ciutat Esportiva để đẩy nhanh các cuộc đàm phán. Trong đó, bao gồm De Jong có thể sẽ phải đồng ý giảm điều khoản trong hợp đồng mới, vì điều này có thể ảnh hưởng tích cực đến bảng cân đối kế toán của Barca.

THANH TUẤN