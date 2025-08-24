Barcelona ngược dòng tại Levante duy trì khởi đầu toàn thắng

Nhà vô địch Barcelona đã lội ngược dòng từ thế bị dẫn trước hai bàn để giành chiến thắng chung cuộc 3-2 trước chủ nhà Levante, bao gồm một bàn phản lưới nhà muộn của đội chủ nhà, tại vòng 2 La Liga vào thứ Bảy.

Barcelona ngược dòng từ thế bị dẫn trước hai bàn để giành chiến thắng chung cuộc 3-2 tại Levante.

Tiền đạo Ivan Romero của Levante đã ghi bàn mở tỷ số sau pha phản công ở phút 15, bắt nguồn từ tình huống để mất bóng của Lamine Yamal. Tỷ số là 2-0 nghiêng về chủ nhà ở thời gian bù giờ hiệp một, Jose Luis Morales sút thắng quả phạt đền sau khi trọng tài xác định Alejandro Balde đã dùng tay cản phá cú sút của Morales.

Nhưng Pedri đã bắt đầu cuộc phản công của nhà vô địch ở phút 49 khi anh nhận đường chuyền của Yamal từ ngoài vòng cấm, chọn vị trí của mình và tung cú sút xa. Ferran Torres, người bị khung thành từ chối bàn thắng trong hiệp một, đã gỡ hòa ở phút 52 khi vô-lê từ quả đá phạt góc của Raphinha. Barca sau đó đã dồn ép và may mắn tìm thấy bàn thắng quyết định, khi Yamal thực hiện đường chuyền dài vào vòng cấm địa và Unai Elgezabal của Levante đã tự mình đánh đầu phản lưới nhà phút 90+1.

Chiến thắng này củng cố ngôi đầu của Barca, sau chiến thắng 3-0 trong trận mở màn trước Mallorca vào cuối tuần trước. HLV Hansi Flick đã khen ngợi bàn thắng của Pedri, nói rằng nó đã thay đổi trận đấu: “Bàn thắng đầu tiên chúng tôi ghi được đã giúp chúng tôi rất nhiều trong việc lấy lại sự tự tin trong vòng cấm, nhưng cho đến cuối trận, chúng tôi đã không dễ dàng giành được ba điểm”.

Tân binh Marcus Rashford đã có trận đá chính đầu tiên tại La Liga cho Barca kể từ khi anh được cho mượn từ Man.United. Ngôi sao người Anh ra sân với tư cách là tiền đạo cánh trái. Tuy nhiên, anh được thay thế bởi Dani Olmo vào giữa hiệp sau những thể hiện không quá nổi bật. Những mối đe dọa lớn nhất của Barca chỉ đến từ những đường chuyền của Pedri ở trung lộ, hay những pha đột phá bên cánh phải của Yamal. “Tôi nghĩ Marcus đã có một số tình huống trong hiệp một cho thấy cậu ấy giỏi như thế nào, và có thể giúp ích cho chúng tôi ra sao, và đó là cách chúng tôi phải tiếp tục”, Flick nói.

Robert Lewandowski cũng đã chơi những phút đầu tiên của mùa giải khi vào sân thay Alejandro Balde ở phút 76 sau khi hồi phục chấn thương cơ.

Atletico tiếp tục mất điểm ở đầu mùa giải

Alexander Sorloth sớm mở tỷ số nhưng Atletico Madrid để tân binh Elche cầm hòa 1-1.

Atletico Madrid đã sa sút trong trận đấu thứ hai liên tiếp ở đầu mùa giải sau khi đánh mất lợi thế dẫn trước trong trận hòa 1-1 với đội bóng mới lên hạng Elche. Đội bóng của HLV Diego Simeone đã cải tổ đội hình vốn đã rất mạnh của mình vào mùa hè này, với mục tiêu cạnh tranh chức vô địch với Barca và Real Madrid. Tuy nhiên, đây không phải là khởi đầu mà nhà cầm quân người Argentina mong muốn khi mới chỉ có một điểm cho đến nay.

Cũng giống như trận thua 1-2 trước Espanyol cuối tuần trước, hàng phòng ngự của Atletico đã không thể bảo vệ được lợi thế dẫn trước trước Elche, bất chấp sự cổ vũ cuồng nhiệt của các cổ động viên nhà. Alexander Sorloth, người đá chính cùng Julian Alvarez trên hàng công cho Atletico, đã ghi bàn mở tỷ số ở phút thứ tám khi anh nhận đường chuyền của hậu vệ David Hancko, và tung cú sút chéo góc vào lưới. Sorloth có cơ hội lập cú đúp ngay sau đó, nhưng thủ môn Matias Dituro của Elche đã kịp cản phá cú sút của anh trong vòng cấm.

Sau đó, Elche đã gây bất ngờ cho sân Metropolitano bằng một pha phối hợp tấn công nhanh, đỉnh điểm là đường kiến ​​tạo của German Valera cho tiền đạo Rafa Mir, qua đó đánh bại Jan Oblak ở phút 15.

Giuliano Simeone đã kém may với một cú sút suýt chút nữa đã đưa Atletico vươn lên dẫn trước trước khi hiệp một kết thúc, nhưng lại đi trúng cột dọc xa. “Chúng tôi đang nỗ lực hết sức để phát huy tối đa khả năng của các cầu thủ”, Simeone nói. “Với sự kiên nhẫn và nỗ lực, kết quả sẽ đến. Chúng tôi không thể thay đổi hướng đi vì chúng tôi đã có hai trận đấu mà chúng tôi xứng đáng, ít nhất là không thua”.

Trong khi đó với Elche, một câu lạc bộ khiêm tốn ở miền Đông Nam Tây Ban Nha, đã có 2 điểm đáng hài lòng - sau khi cũng đã lội ngược dòng ở vòng mở màn giành được trận hòa 1-1 với Real Betis.

Ở trận đấu còn lại, Mallorca cũng ghi bàn vào cuối trận trong trận hòa 1-1 với Celta Vigo.

THANH TUẤN