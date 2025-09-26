Barcelona lội ngược dòng đánh bại Oviedo 3-1

Nhà đương kim vô địch Barcelona đã vượt qua sai lầm tai hại của thủ môn Joan Garcia để lội ngược dòng và giành chiến thắng 3-1 trước đội bóng mới lên hạng Oviedo tại vòng 6 La Liga vào thứ Năm.

Barca bị dẫn trước sau khi Garcia để mất bóng khi rời khỏi vòng cấm địa và Alberto Reina đã ghi bàn cho đội chủ nhà bằng một cú sút từ gần vòng tròn giữa sân. CLB xứ Catalan đã vùng lên mạnh mẽ trong hiệp 2 với các bàn thắng của Eric Garcia, Robert Lewandowski và Ronald Araujo để giành chiến thắng thứ 5 sau 6 trận đấu tại La Liga.

Kết quả này giúp Barca thu hẹp cách biệt còn 2 điểm với đội đầu bảng Real Madrid, đội giành chiến thắng 4-1 trước Levante mới lên hạng để duy trì thành tích toàn thắng sau 6 vòng đấu. “Trong hiệp một, chúng tôi gặp khó khăn trong việc tạo ra các cơ hội ghi bàn, nhưng sang hiệp hai, chúng tôi đã tăng tốc và ghi được 3 bàn thắng, qua đó giành chiến thắng rất quan trọng đối với chúng tôi”, Lewandowski chia sẻ.

Sai lầm của Garcia đến khi anh lao ra ngoài vòng cấm để chặn một đường chuyền dài ở phút 33. Anh dùng đùi phải để đưa bóng qua một cầu thủ đối phương, rồi dùng chân trái để vượt qua một cầu thủ khác của Oviedo, nhưng cuối cùng lại đưa bóng vào giữa sân, gần nơi Alberto Reina đang đứng. Reina ngay lập tức tung cú sút một chạm uy lực vượt qua hàng phòng ngự Barca và đi vào lưới trống từ khoảng cách khoảng 35 mét. “Tôi thấy thủ môn mắc lỗi chuyền bóng và tôi quyết định chớp lấy cơ hội”, Reina nói. “Ngay khi sút bóng, tôi biết nó sẽ tốt. Đó là bàn đầu tiên của tôi ở La Liga và tôi sẽ không bao giờ quên”.

Thủ môn Joan Garcia mắc sai lầm tai hại khiến Barcelona bị thủng lưới trước.

Garcia đã được Barca ký hợp đồng từ đối thủ cùng thành phố Espanyol vào mùa hè này, và có cơ hội bắt chính sau khi thủ môn số 1 Marc-Andre Ter Stegen phải phẫu thuật vì chấn thương lưng. “Cậu ấy bình thường chơi rất tốt. Chỉ một sai lầm thôi”, Hansi Flick, người có chiến thắng thứ 50 sau 67 trận với tư cách là HLV trưởng của Barca, nhận xét về sai lầm. “Chúng tôi đã trở lại và giành chiến thắng, và đây là sai lầm duy nhất”.

Flick cũng khen ngợi hậu vệ Ronald Araujo, người ghi bàn thắng thứ 3 cho Barca ở phút 88. “Ronald là một cầu thủ quan trọng đối với chúng tôi và tôi rất vui vì cậu ấy đã ghi bàn”, ông nói. “Đối với cậu ấy, có lẽ đó là một bước tiến tốt, cho niềm tin vào bản thân. Đây là điều quan trọng nhất đối với cậu ấy. Tôi nghĩ mùa giải này cậu ấy cũng đã cho thấy mình chơi tốt hơn nhiều so với mùa giải trước. Điều đó là bình thường. Hiện tại, mọi người đều có sự tự tin và mang đến cho chúng tôi nhiều lựa chọn”.

Oviedo, dưới sự dẫn dắt của tiền vệ kỳ cựu Santi Cazorla, chỉ ghi được một bàn trong mùa giải này, trong chiến thắng 1-0 trước Real Sociedad. Đội bóng đã thua cả 4 trận còn lại khi trở lại giải hạng nhất sau hơn hai thập kỷ vắng bóng.

Một sai lầm khác của thủ môn đã giúp Elche ghi bàn gỡ ở phút bù giờ, và giành được trận hòa 1-1 trước Osasuna. Sergio Herrera của Osasuna đã lao ra từ lưới để cố gắng chặn cú sút của Adria Pedrosa nhưng không vào bóng đúng cách và bóng đi qua hai chân anh, tạo điều kiện cho Pedrosa chạm bóng và ghi bàn. Elche, đội cũng vừa thăng hạng lên hạng mùa này, đã thắng 2 trong 3 trận gần nhất. Đội bóng đang đứng thứ 5. Trong khi Osasuna không thắng trong hai trận gần nhất.

THANH TUẤN