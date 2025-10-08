Barcelona lại thay đổi kế hoạch, chưa biết bao giờ trở lại Camp Nou mới

Nhà vô địch Tây Ban Nha, Barcelona cho biết hôm thứ Ba rằng họ hiện dự định chỉ trở lại sân nhà Spotify Camp Nou đang được tân trang cho đến khi nhận được cấp phép tạm thời nâng sức chứa lên 45.000 người.

Barcelona trong thông báo mới nhất chưa thể đưa ra thời hạn trở lại sân nhà Spotify Camp Nou.

Quyết định này được đưa ra chưa đầy một tuần sau khi Barca một lần nữa trì hoãn ngày trở lại sân vận động biểu tượng của họ - ban đầu dự kiến ​​diễn ra vào tháng 11-2024, trước khi bị hoãn lại nhiều lần. Gần nhất, vào tháng trước, gã khổng lồ xứ Catalan hy vọng sẽ mở cửa trở lại sân vận động sau khi có được giấy phép tổ chức các trận đấu trước 27.000 người hâm mộ - điều mà họ gọi là ‘giai đoạn 1A’ - nhưng cuối cùng giấy phép vẫn không được chính quyền thành phố thông qua.

Quyết định chờ đợi cho đến khi sức chứa tạm thời được tăng lên 45.000 người, được gọi là ‘giai đoạn 1B’ gần như chắc chắn sẽ gây ra thêm sự chậm trễ cho việc mở cửa trở lại một trong những sân vận động lớn nhất châu Âu sau quá trình tái thiết đã gặp phải nhiều trở ngại. CLB ước tính sẽ chi 1,5 tỷ EUR (1,75 tỷ đô la) cho việc tái thiết Spotify Camp Nou vốn có sức chứa được nâng lên 105.000 chỗ. “Mặc dù dự kiến ​​sẽ sớm nhận được giấy phép sử dụng sân đầu tiên cho giai đoạn 1A... Barcelona sẽ nỗ lực hướng đến mục tiêu trở lại Spotify Camp Nou sau khi nhận được giấy phép cho giai đoạn 1B, điều này sẽ mở rộng sức chứa lên 45.000 khán giả”, Barca cho biết trong một tuyên bố, nhưng lại không tiết lộ thời điểm cụ thể khi nào điều đó có thể xảy ra.

Barca sau khi khởi đầu mùa giải với 3 trận sân khách liên tiếp, họ đã phải ngậm ngùi thi đấu 2 trận sân nhà đầu tiên tại sân tập Johan Cruyff với sức chứa chỉ 6.000 người. Sau đó, họ đã chơi mọi trận sân nhà tiếp theo tại sân Olympic ở khu vực Montjuic của thành phố, bao gồm trận thua PSG ở Champions League. Giờ đây, Montjuic tiếp tục là sân nhà cho trận La Liga tiếp theo với Girona vào ngày 18-10, hay trận Champions League tiếp theo với Olympiakos vào ngày 21-10. Sau đó có thể là các trận gặp Elche vào ngày 2-11 và Athletic Bilbao vào ngày 23-11...

