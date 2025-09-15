Barcelona đè bẹp Valencia 6-0 dù khuyết hàng công mạnh nhất

Barcelona không có sự phục vụ của Lamine Yamal do chấn thương, trong khi các ngôi sao tấn công hàng đầu Raphinha, Robert Lewandowski vắng tên trong đội hình xuất phát, nhưng vẫn mạnh mẽ đè bẹp Valencia 6-0 để trở lại ngôi nhì bảng La Liga.

Trận đấu phải diễn ra tại trung tâm tập luyện của đội bóng do CLB xứ Catalan vẫn chưa có giấy phép phù hợp để mở cửa lại sân vận động Camp Nou đang được cải tạo. Barca phải chơi trận đấu sân nhà đầu tiên của mùa giải tại sân Estadi Johan Cruyff - thường là nơi tập trung đội tuyển nữ, ​​đội dự bị và đội trẻ nam - với sức chứa chỉ 6.000 chỗ ngồi. Tuy nhiên, bất lợi này cũng không thể khiến họ gặp khó khăn.

Barca đã nắm quyền kiểm soát ngay từ đầu trận đấu với Valencia. Fermin Lopez ghi bàn ở các phút 29 và 56. Raphinha, người mà giới truyền thông Tây Ban Nha tiết lộ bị phạt ngồi dự bị vì đến muộn, đã vào sân trong hiệp hai và ghi bàn ở các phút 53 và 66. HLV Hansi Flick sau đó cho biết quyết định không cho ngôi sao Brazil ra sân ngay từ đầu là do vấn đề kỹ thuật sau kỳ nghỉ quốc tế. Lewandowski dù chỉ vào sân trong 20 phút cuối trong trận đấu thứ 150 cho Barca, vẫn để lại dấu ấn mạnh mẽ với những bàn thắng đầu tiên trong mùa giải mới - ghi bàn ở các phút 76 và 86.

Valencia, đội bóng đang đứng gần cuối bảng xếp hạng với hai trận thua, chỉ có hai lần dứt điểm và một trong số đó trúng đích. Barca giờ đã ghi hiệu số bàn thắng 18-1 so với Valencia trong ba trận đấu gần nhất giữa hai CLB. “Chúng tôi đã kiểm soát thế trận ngay từ đầu. Chúng tôi biết mình phải làm gì để giành chiến thắng”, tiền vệ Marc Casado của Barcelona chia sẻ. “Chúng tôi đã chơi đúng sức. Các cơ hội ghi bàn và bàn thắng đã đến”.

Raphinha trước tin đồn bị phạt vì đến muộn đã vào sân và ghi cú đúp bàn thắng.

Barca giành được 10/12 điểm tại giải đấu mùa này, kém 2 điểm so với Real Madrid vốn là đội duy nhất có thành tích toàn thắng. Trong khi, họ cũng chào đón tiền vệ phòng ngự 18 tuổi Marc Bernal trở lại thi đấu sau 383 ngày ngồi ngoài vì chấn thương dây chằng chéo trước. “Sau một chặng đường dài từ chấn thương để trở lại sân cỏ, đặc biệt là đối với cậu ấy, với gia đình cậu ấy, đây là một khoảnh khắc tuyệt vời”, Flick nói về sự trở lại của Bernal. “Cậu ấy đã làm việc rất chăm chỉ trong năm qua. Những gì bạn có thể thấy trên sân vận động, người hâm mộ, cách họ ăn mừng. Điều đó có ý nghĩa rất lớn đối với câu lạc bộ này. Tôi mừng cho cậu ấy”.

Barca giờ đây hướng sự chú ý đến Champions League. Họ mở màn chiến dịch tại châu Âu mùa này bằng chuyến làm khách khó khăn đến sân của đội bóng Ngoại hạng Anh Newcastle vào thứ Năm.

Các kết quả khác. Real Betis đã lội ngược dòng để gỡ hòa 2-2 trước Levante, đội đã dẫn trước hai bàn chỉ trong 10 phút đầu tiên. Osasuna giành chiến thắng thứ hai khi đánh bại Rayo Vallecano với tỷ số 2-0. trong khi Celta Vigo có được trận hòa 1-1 với Girona trên sân nhà nhờ quả phạt đền ở phút bù giờ do Borja Iglesias thực hiện.

THANH TUẤN