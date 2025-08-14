Barcelona có thể đăng ký Garcia sau phán quyết của Ter Stegen

Thủ môn tân binh Joan Garcia sẽ có mặt trong trận mở màn La Liga cùng Barcelona gặp Mallorca vào thứ Bảy, sau khi La Liga cho phép nhà vô địch sử dụng quỹ lương dành cho Marc-Andre ter Stegen bị chấn thương.

Barca vẫn vượt quá các quy tắc của Luật Công bằng Tài chính của La Liga, nhưng các quy định cho phép đăng ký cầu thủ mới thay thế cho những cầu thủ bị coi là chấn thương dài hạn. Định nghĩa sơ bộ của chấn thương dài hạn là kéo dài 4 tháng, và với phán quyết của hội đồng La Liga hôm thứ Tư, rằng chấn thương lưng của Ter Stegen phù hợp với các thông số. Đây là năm thứ 2 liên tiếp Barca đã sử dụng biện pháp này, khi mùa giải trước họ đăng ký Dani Olmo thay cho Andreas Christensen bị chấn thương.

Điều này đã chấm dứt mối bất hòa giữa Ter Stegen và CLB xứ Catalan. Thủ môn 33 tuổi người Đức ban đầu nói rằng ca phẫu thuật lưng sẽ khiến anh phải nghỉ thi đấu 3 tháng, nhưng cuối cùng đã nhượng bộ và ký vào báo cáo chấn thương của CLB sau khi bị tạm thời tước băng đội trưởng. Điều này có nghĩa là Garcia, bản hợp đồng trị giá 25 triệu EUR từ đối thủ cùng thành phố Espanyol, sẽ được đăng ký khi nhà vô địch Tây Ban Nha bắt đầu hành trình bảo vệ danh hiệu vào cuối tuần này.

Trong khi đó, các nguồn tin tiết lộ với ESPN, rằng Ban giám đốc của Barca đang chuẩn bị đưa ra khoản bảo lãnh 7 triệu EUR dựa trên thu nhập trong tương lai để đảm bảo các cầu thủ khác, bao gồm cả Marcus Rashford, sẽ được đăng ký đúng hạn. Rashford, tân binh Roony Bardghji và hậu vệ Gerard Martin - người sắp ký hợp đồng mới - nằm trong số những cầu thủ khác đang chờ được đăng ký.

Chủ tịch Barca, Joan Laporta đã nhiều lần bày tỏ sự tin tưởng rằng CLB sẽ trở lại với luật fair-play của giải đấu vào mùa hè này. Tuy nhiên, trong khi chờ La Liga phê duyệt một số thỏa thuận nhất định, bao gồm cả việc bán ghế VIP tại sân vận động Spotify Camp Nou được tân trang lại, Ban giám đốc đã đồng ý đưa ra một khoản bảo lãnh tại cuộc họp hôm thứ Tư. Khoản bảo lãnh này về cơ bản là lời hứa từ Ban giám đốc rằng họ sẽ chi trả một khoản tiền cụ thể nếu CLB không thể đáp ứng các nghĩa vụ tài chính.

Đối với La Liga, một khoản bảo lãnh hợp lệ được tính là thu nhập trong tương lai được đảm bảo vì giải đấu coi nó tương đương với việc có tiền mặt trong ngân hàng, và cho phép Barca tạm thời tăng giới hạn chi tiêu của họ.

