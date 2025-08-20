Barcelona có thể chơi trận sân nhà đầu tiên tại Camp Nou mà không có khán giả.

Việc lên kế hoạch cho công trình cải tạo sân Spotify Camp Nou đã gặp rất nhiều trục trặc trong thời gian gần đây, và có vẻ đang ngày càng trở nên tồi tệ hơn. Rất có thể nhà vô địch La Liga sẽ không nhận được giấy phép kịp thời cho trận sân nhà đầu tiên của mùa giải.

Barcelona thắng 3-0 tại Mallorca cũng là một trong 3 trận khai mùa họ đều phải chơi trên sân khách.

Ban đầu dự kiến sẽ hoàn thành vào giữa mùa giải trước, nhưng sau khi tiến độ bị trì hoãn, ngày trở lại đã bị lùi sang trận khai mùa Joan Gamper Trophy vào đầu tháng này. Tuy nhiên, Barca cũng không đạt được mục tiêu đó, và sau đó có suy đoán rằng trận đấu sân nhà đầu tiên của họ trong mùa giải có thể là trận gặp Valencia vào cuối tuần ngày 13 hoặc 14-9. Tuy nhiên, hiện tại, ban quản lý đang chạy đua với thời gian để kịp tiến độ, nhưng tình hình có vẻ không khả quan.

Như tin đã đưa đầu tuần này, Barca đang chạy đua với thời gian để xin giấy phép từ Hội đồng Thành phố cho phép mở cửa lại sân Camp Nou khi đón tiếp Valencia, với sức chứa ít nhất 27.000 người hâm mộ. Tuy nhiên, hiện tại, Helena Condis đưa tin rằng rất có thể CLB sẽ không nhận được giấy phép cần thiết kịp thời cho trận đấu sân nhà đầu tiên của mùa giải, do vẫn còn nhiều thiếu sót trong công tác chuẩn bị liên quan đến hai khán đài. Trận đấu vì thế có thể phải diễn ra mà không có khán giả đến sân để cổ vũ đội bóng.

Để đối phó với nguy cơ này, Barca thậm chí đã mở các cuộc đàm phán với bản quản lý sân Estadi Olimpic Lluis Companys ở Montjuic để có thể sử dụng địa điểm này thêm một lần nữa. Tuy nhiên, sân vận động này sẽ tổ chức buổi hòa nhạc của Post Malone chỉ hai ngày trước trận đấu, và nhiều khả năng sẽ không thể tổ chức trận đấu. Do đó, Barca phải nhanh chóng xem xét lại kế hoạch của mình, bởi việc tổ chức một trận đấu không có khán giả sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng không chỉ về mặt kinh tế, mà còn đối với tinh thần của các cầu thủ trong một trận đấu rất quan trọng.

Vẫn chưa rõ liệu Barca có thể tìm ra cách tổ chức trận đấu tại Montjuic chỉ 48 giờ sau buổi hòa nhạc hoành tráng hay không, hoặc ít nhất là có thể đẩy nhanh các cuộc đàm phán với Hội đồng Thành phố về giấy phép sử dụng.

THANH TUẤN