Barcelona chuẩn bị thi đấu La Liga mùa giải 2025 tại… Mỹ

Trong nhiều năm, ý tưởng tổ chức một trận đấu tại Mỹ là điều mà La Liga đã tìm hiểu, và Barcelona cũng sẽ tham gia. Trong hai mùa giải trước, một trong những trận đấu của đội bóng xứ Catalan đã được đồn đoán sẽ được chuyển đến Bắc Mỹ, và mặc dù vẫn chưa thành hiện thực, nhưng có thể là vào năm 2025.

Chủ tịch Joan Laporta ráo tiết chuẩn bị cho trận đấu của Barcelona ở Mỹ.

Đầu mùa hè này, có thông tin cho rằng La Liga đã chọn trận đấu giữa Barcelona và Villarreal là trận đấu lý tưởng để tổ chức tại Mỹ. Trận đấu vòng 17, dự kiến diễn ra ngay trước kỳ nghỉ đông, sẽ dễ dàng hơn cho cả hai CLB vì diễn ra ngay trước thời điểm tạm nghỉ giữa mùa giải.

Các kế hoạch đang được đẩy mạnh để biến điều này thành hiện thực. Tờ Sport đưa tin rằng vấn đề này sẽ được thảo luận giữa các lãnh đạo cấp cao của bóng đá Tây Ban Nha và nếu được chấp thuận, các thủ tục cần thiết sẽ được khởi xướng để yêu cầu tổ chức một trận đấu tại giải đấu lần đầu tiên bên ngoài lãnh thổ Tây Ban Nha, sau đó trình lên Hội đồng để phê duyệt.

Đây là mùa giải thứ ba liên tiếp một trận đấu có sự tham gia của Barcelona được La Liga xác định sẽ được chuyển sang Hoa Kỳ - và đây không phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Để thu hút tối đa sự chú ý, ý định là chọn một trận đấu có sự góp mặt của một trong những đội tham gia Siêu kinh điển, và đội bóng xứ Catalan được cho là cởi mở hơn với viễn cảnh này so với Real Madrid.

Hơn nữa, Barcelona rất muốn tiếp tục phát triển thương hiệu của mình trên toàn thế giới, trong khi doanh thu có được từ trận đấu cũng sẽ giúp họ giảm bớt những khó khăn tài chính đã được ghi nhận rõ ràng. Hiện tại, vẫn chưa rõ liệu giấc mơ của La Liga có trở thành hiện thực hay không.

HOÀNG HÀ