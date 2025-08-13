Khi Lionel Messi rời Barcelona, tưởng chừng như phải mất cả một thế hệ nữa mới có một cầu thủ tài năng đáng kinh ngạc như anh khoác lên mình chiếc áo đỏ tía và xanh. Hóa ra, chỉ vài năm là đủ, sau sự trỗi dậy của Lamine Yamal.

Barcelona bước vào kỷ nguyên “số 10” Lamine Yamal

Ngày 15-5, Yamal đã củng cố vị thế của mình khi ghi bàn thắng quyết định giúp Barcelona đăng quang ngôi vô địch La Liga - hoàn thành “cú ăn 3” quốc nội. Các hậu vệ biết điều gì sắp xảy ra khi cầu thủ khi đó mới 17 tuổi cúi đầu và bắt đầu rê bóng từ cánh phải qua rìa vòng cấm. Họ biết anh đang tìm kiếm khoảng trống để tung ra cú sút chân trái tuyệt vời. Nhưng các cầu thủ Espanyol - cũng như rất nhiều cầu thủ khác trong mùa giải này - đã không thể làm gì để ngăn cản anh đưa bóng vào góc cao khung thành...

Yamal luôn bác bỏ những so sánh với Messi. Những pha di chuyển lướt đi của tài năng người Tây Ban Nha là của riêng anh, cũng như cơ thể dẻo dai, linh hoạt của anh. Và trong khi Messi có lẽ là một chân sút tốt hơn ở độ tuổi này, Yamal rê bóng tốt và thậm chí có lẽ là một người chuyền bóng tốt hơn. Khả năng vượt qua hàng phòng ngự đối phương và ghi những bàn thắng đẹp mắt của anh là những điểm nhấn, cũng như những quả tạt tinh tế mà anh thực hiện bằng mép ngoài của giày (trivela) để đưa bóng vào vòng cấm.

Thống kê đã chứng minh tầm ảnh hưởng của Yamal: dẫn đầu La Liga về số pha kiến tạo với 13 lần trong mùa giải vừa qua, đồng thời anh cũng là người có nhiều pha rê bóng qua đối thủ nhất với 149 lần (nhiều hơn 60 lần so với bất kỳ cầu thủ nào khác). Anh cũng thể hiện sự tự tin và khả năng trở thành một thủ lĩnh đầy nhiệt huyết cho đội bóng, điều mà Messi, một chàng trai trẻ trầm lặng, đã mất nhiều năm để phát triển.

Yamal bắt đầu ghi những bàn thắng đầu tiên khi khoác lên mình chiếc áo số 10 huyền thoại của Barca

Khi mùa giải mới gần kề, Yamal cũng bắt đầu ghi những bàn thắng đầu tiên khi khoác lên mình chiếc áo số 10 huyền thoại của Barca - số áo mà Diego Maradona, Ronaldinho và Messi đã từng mặc khi còn ở CLB xứ Catalan. Anh ghi cú đúp và góp công vào 1 bàn thắng dù chỉ chơi một hiệp trong chiến thắng 7-3 trước FC Seoul. Vài ngày sau, vào Chủ nhật vừa qua, anh góp 2 bàn thắng trong chiến thắng 5-0 của Barcelona trước Como tại trận đấu thường niên Joan Gamper Trophy, bao gồm một bàn thắng từ pha dứt điểm bằng chân trái mang tính biểu tượng.

Chiến thắng này đã nâng tổng số trận thắng trước mùa giải của đội bóng dưới quyền HLV Hansi Flick lên con số 4, hoàn thành màn chạy đà hoàn hảo trước mùa giải sau chuyến du đấu thành công tại Nhật Bản (thắng Vissel Kobe 3-1), và Hàn Quốc bao gồm các chiến thắng 7-3 trước FC Seoul và 5-0 trước Daegu FC. Barca sẽ bắt đầu hành trình bảo vệ danh hiệu La Liga vào thứ Bảy, trên sân khách trước Mallorca. Và khi một khởi đầu mới với Yamal đã bắt đầu, người hâm mộ Barca chắc chắn hào hứng mong chờ “số 10” mới đưa họ hướng đến một mùa giải mới thành công hơn nữa.

THANH TUẤN