Bạo lực thách thức an ninh cho World Cup 2026

Guadalajara, thành phố lớn thứ hai Mexico, đang chuẩn bị tổ chức 4 trận vòng bảng World Cup 2026, diễn ra tại Estadio Akron – sân nhà của CLB Chivas de Guadalajara. Trước đây, các vấn đề như tắc nghẽn giao thông là mối lo chính liên quan đến địa điểm này. Tuy nhiên, vụ tiêu diệt trùm ma túy Nemesio “El Mencho” Oseguera Cervantes - thủ lĩnh cartel (băng nhóm tội phạm ma túy) CJNG - đã làm dấy lên lo ngại lớn hơn về an ninh, khi bạo lực lan rộng không chỉ ở Jalisco mà còn nhiều bang khác.

Cái chết của El Mencho – một trong những trùm ma túy bị truy nã gắt gao nhất thế giới – đã kích hoạt phản ứng dữ dội từ thành viên CJNG. Họ thiết lập các “narcobloqueos” – chặn đường bằng cách đốt cháy xe buýt, taxi và phương tiện khác – tại trung tâm Guadalajara, Puerto Vallarta và ít nhất 8 bang khác. Các vụ đốt phá nhắm vào cửa hàng, bao gồm một siêu thị Costco ở Puerto Vallarta và nhiều cửa hàng nhỏ. Chính quyền Guadalajara kích hoạt cảnh báo đỏ, khuyến cáo người dân ở nhà, dẫn đến hủy bỏ các sự kiện lớn. Cụ thể, trận đại chiến giữa 2 CLB nữ Chivas và Club América bị hủy, cùng với một trận thuộc giải VĐQG nam ở Querétaro.

Sự kiện này gợi nhớ đến các vụ bạo lực trước đây liên quan đến cartel và thể thao. Năm 2011, một cuộc đấu súng bên ngoài Estadio Corona của Santos Laguna khiến cầu thủ và khán giả phải trú ẩn. Năm 2019, sự kiện “Culiacánazo” ở Culiacán – với narcobloqueos và súng nổ – xảy ra khi chính quyền cố bắt Ovidio Guzmán López, con trai trùm huyền thoại El Chapo. Gần đây hơn, CLB Dorados de Sinaloa phải rời bỏ sân nhà từ tháng 10-2024 do bạo lực từ Cartel Sinaloa, không thể mạo hiểm thi dấu trên sân nhà.

Lo ngại an ninh cho World Cup 2026 ngày càng tăng cao. Nhà báo Mexico, Óscar Balderas tiết lộ rằng Mexico từng yêu cầu Mỹ không nhắm đến El Mencho trong năm 2026 để tránh bạo lực ở các thành phố chủ nhà. Các báo cáo chưa xác nhận cho thấy áp lực từ Mỹ có thể đã thúc đẩy vụ tiêu diệt này. Guadalajara là một trong ba địa điểm Mexico tổ chức World Cup (cùng Mexico City và Monterrey), và sự kiện này làm nổi bật rủi ro từ cartel – tổ chức kiểm soát các tuyến ma túy lớn, thường gây bất ổn qua bạo lực.

Dù vậy, FIFA và chính quyền Mexico bày tỏ sự tự tin về kế hoạch an ninh. Jurgen Mainka, giám đốc điều hành FIFA tại Mexico, phát biểu hồi tháng 11-2025: “Văn phòng FIFA tại Mexico đã làm việc ba năm với chính phủ liên bang và các cấp chính quyền về vấn đề an ninh... Chúng tôi rất chắc chắn, rất tự tin rằng tất cả các giao thức và kế hoạch đang được triển khai cho World Cup sẽ cung cấp khung an ninh cần thiết cho tất cả người hâm mộ, các đội bóng và trọng tài năm 2026”. Chính quyền dự kiến lắp đặt hàng nghìn camera an ninh, bổ sung xe tuần tra mới và công nghệ chống drone. Tổng thống Claudia Sheinbaum nhấn mạnh rằng các nỗ lực an ninh được “thực hiện một cách phối hợp chặt chẽ” giữa địa phương, bang và liên bang.

Tại World Cup 2026, Mexico sẽ tổ chức 13 trận, bao gồm trận mở màn tại Estadio Azteca ở Mexico City. Tuy nhiên, bạo lực cartel – với CJNG là một trong những tổ chức mạnh nhất, kiểm soát các khu vực sản xuất ma túy đặt ra thách thức lớn. Các chuyên gia cho rằng, dù có kế hoạch, rủi ro vẫn tồn tại, đặc biệt khi cartel thường phản ứng mạnh mẽ với các hành động của chính quyền.

LONG KHANG