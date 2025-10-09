Báo chí quốc tế: Bóng đá Malaysia chấn động vì bê bối nhập tịch

Trong những năm gần đây, người hâm mộ bóng đá Malaysia không có nhiều điều để vui mừng, vì vậy đã có niềm vui thực sự bùng nổ giữa 60.000 khán giả nhà tại Kuala Lumpur khi tiếng còi mãn cuộc vang lên vào ngày 10- 6. Chiến thắng 4-0 trước đối thủ khu vực Việt Nam không chỉ giữ Harimau Malaya (Hổ Mã Lai) trên đường đua đến Asian Cup 2027 mà còn khẳng định chắc chắn rằng họ đã trở lại bàn tiệc cao cấp của bóng đá Đông Nam Á.

Bốn tháng sau, họ vẫn là chủ đề bàn tán của khu vực với 650 triệu dân, nhưng không phải theo cách tích cực.

Câu chuyện bắt đầu, như ngày càng phổ biến trong bóng đá Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF) những ngày này, từ việc nhập tịch. Vào tháng 1, thái tử bang Johor, Tunku Ismail Sultan Ibrahim – chủ sở hữu câu lạc bộ Johor Darul Ta’zim và cựu chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) – đã viết trên mạng xã hội: “Chúng tôi đã xác định 6-7 cầu thủ có nguồn gốc huyết thống… và hy vọng chính phủ Malaysia có thể hỗ trợ quá trình cấp hộ chiếu Malaysia để họ chơi ở vòng loại Asian Cup 2027”.

Bảy cầu thủ từ Argentina, Brazil, Tây Ban Nha và Hà Lan có ông/bà gốc Malaysia đã được nhập tịch. Tất cả bảy người đều thi đấu trước Việt Nam; hai người ghi bàn. Ngày hôm sau, chúng ta giờ đã biết, FIFA nhận được đơn khiếu nại về tính hợp lệ của họ và bắt đầu điều tra.

Vào ngày 22 - 9, các biện pháp trừng phạt được đưa ra. Tất cả bảy cầu thủ bị cấm thi đấu bóng đá trong 12 tháng, điều này gây sốc, không kém gì với câu lạc bộ Alaves ở La Liga khi hậu vệ Facundo Garcés của họ đã chơi ở tất cả sáu trận đấu của mùa giải hiện tại trước đó. FIFA cũng phạt FAM 438.000 USD (325.000 bảng Anh). Chi tiết không được công bố, nhưng cáo buộc là liên đoàn “đã gửi yêu cầu kiểm tra tính hợp lệ đến FIFA, và trong quá trình đó, sử dụng tài liệu bị làm giả để có thể đưa các cầu thủ trên vào sân”.

Phản ứng ở Malaysia bị chia rẽ. Nhiều người kinh hoàng, những người khác cảm thấy bị xúc phạm, cho rằng các biện pháp trừng phạt là kết quả của sự ghen tị từ đối thủ. Thái tử đặt câu hỏi về thời điểm và nói rằng người Malaysia không nên cúi đầu trước “những cá nhân lo lắng về sự trỗi dậy của Harimau Malaya. Hãy chiến đấu. Hãy dũng cảm vì lẽ phải”.

Tuy nhiên, các thuyết âm mưu cho rằng đã có ai đó cản trở sự trỗi dậy của một đội bóng xếp hạng 123 thế giới dường như hơi xa đà, vì hơn bất kỳ quốc gia Đông Nam Á nào khác, chính Malaysia mới có ảnh hưởng chính trị lớn hơn các đối thủ khu vực với một thành viên trong hội đồng FIFA. Tổng thư ký Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) cũng là vai trò lịch sử dành cho người Malaysia vì tổ chức này chính thức đặt trụ sở tại Kuala Lumpur.

Vào tối thứ Hai, báo cáo đầy đủ 19 trang của FIFA được công bố. Nó đến khi đất nước Malaysia đang ngủ và là một cú đánh thức lớn, một cách chấn động. Điểm nổi bật là một bảng trong tài liệu gồm ba cột. Cột đầu tiên có tên ông bà, cột thứ hai có tiêu đề “Nơi sinh (tài liệu bị làm giả)” và liệt kê các bang của Malaysia – Penang, Malacca, Johor và Sarawak – nơi tài liệu của FAM tuyên bố họ sinh ra. Cột thứ ba có tiêu đề “Nơi sinh (tài liệu gốc)” liệt kê các thành phố ở Tây Ban Nha, Argentina, Brazil và Hà Lan nơi FIFA cho rằng họ thực sự sinh ra, tức là cùng quốc gia với cháu của họ.

“Việc trình bày tài liệu gian lận với mục đích đạt được tính hợp lệ để thi đấu cho đội tuyển quốc gia đơn giản là một hình thức gian lận, không thể dung thứ dưới bất kỳ hình thức nào”, báo cáo của FIFA nêu. “Hành vi như vậy làm xói mòn lòng tin vào sự công bằng của các cuộc thi và đe dọa chính bản chất của bóng đá như một hoạt động dựa trên sự trung thực và minh bạch.”

Phản ứng lại, FAM cho biết sẽ kháng cáo. “Các cáo buộc rằng cầu thủ ‘đã lấy hoặc biết về tài liệu giả’ là vô căn cứ vì chưa có bằng chứng vững chắc nào được đưa ra”, một tuyên bố nêu. FIFA cho biết họ tự tin vào phán quyết và do đó vẫn còn phải xem FAM đưa ra bằng chứng gì, nếu có, trong kháng cáo. Các nguồn tin thân cận FIFA nói họ tin rằng kháng cáo sẽ nhằm giảm nhẹ các biện pháp trừng phạt hơn là lật ngược quyết định.

Và còn hơn thế nữa: Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) cho biết sẽ chờ đến khi hành động của FIFA được giải quyết trước khi liên quan ủy ban kỷ luật của mình. Tổ chức này điều hành Asian Cup và, nếu tội lỗi của Malaysia được xác nhận, có khả năng họ không tham gia giải đấu 2027. Các cầu thủ nên tận dụng tối đa trận vòng loại thứ Năm với Lào vì có thể không có nhiều trận đấu cạnh tranh trong tương lai gần.

Sau khi báo cáo đầy đủ của FIFA được công bố, phản ứng tại quê nhà rất gay gắt, không kém vì đối với hầu hết mọi người trong mọi tầng lớp xã hội, việc lấy quốc tịch Malaysia là quá trình dài và đầy thất vọng. Như nhà văn Haresh Deol đã nói khi kêu gọi sa thải các quan chức FAM: “Vụ bê bối này vượt ra ngoài FAM và bóng đá. Nó đánh vào tính toàn vẹn của quốc gia. Đó là nỗi xấu hổ quốc gia.”

Nó chắc chắn không mang lại lợi ích gì cho một quốc gia mà từ lâu đã nổi tiếng hơn về dàn xếp tỷ số và các tổ chức cá cược trong bóng đá hơn bất kỳ điều gì trên sân cỏ. Trong bối cảnh bóng đá Đông Nam Á, vụ việc này không chỉ là cú sốc cho Malaysia mà còn là bài học cho các quốc gia khác, bao gồm Việt Nam, về quy trình nhập tịch cầu thủ. Việc Malaysia sử dụng cầu thủ nhập tịch để đánh bại Việt Nam 4-0 đã từng khiến người hâm mộ Việt Nam thất vọng, và giờ đây, sự thật phơi bày càng làm nổi bật giá trị của sự công bằng. FIFA, với vai trò giám sát toàn cầu, đã chứng minh rằng không có ngoại lệ cho gian lận, dù là từ quốc gia có ảnh hưởng chính trị.

Theo Guardian - Anh

LONG KHANG