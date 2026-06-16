Bảng I: Pháp - Senegal: Lời nguyền Seoul và cuộc tái đấu định mệnh

Hai thập kỷ sau cơn địa chấn tại Seoul, Pháp và Senegal tái ngộ tại World Cup 2026. Ký ức về trận thua mở màn năm 2002 vẫn còn nguyên đó, nhưng cục diện đã hoàn toàn khác. Liệu “Les Bleus” có thể giải được lời nguyền, hay Senegal sẽ một lần nữa tạo nên lịch sử?

Cú sốc Seoul 2002

Ngày 31-5-2002, nhà đương kim vô địch thế giới và châu Âu bước vào trận mở màn World Cup với tư thế của một kẻ thống trị. Đội hình Pháp lúc đó sở hữu hàng công khủng khiếp với Thierry Henry, David Trezeguet và Djibril Cissé, những tay săn bàn hàng đầu các giải đấu lớn tại châu Âu . Họ thiếu vắng Zinedine Zidane vì chấn thương, nhưng đó có vẻ chỉ là một chi tiết nhỏ.

Nhưng rồi, trong một buổi chiều mưa ở Seoul, lịch sử đã được viết lại . Senegal, đội bóng lần đầu dự World Cup, đã quật ngã gã khổng lồ với tỷ số 1-0 . Bàn thắng của Pape Bouba Diop sau đường kiến tạo của El Hadji Diouf đã trở thành huyền thoại . Họ không chỉ thắng, họ còn chơi với một sự tự tin, một thể lực và tinh thần chiến đấu khiến người Pháp bất lực .

Nhìn lại các con số, đó là một trong những kết quả phi thường nhất lịch sử World Cup. Pháp có 65% thời lượng cầm bóng, tung ra 24 cú sút (so với 5 của Senegal), nhưng không thể ghi bàn . Senegal, với hàng thủ được tổ chức hoàn hảo dẫn dắt bởi Aliou Cissé, đã đứng vững trước cơn bão . Riêng hiệp hai, họ tung ra 15 cú sút. Nhưng bàn gỡ không đến.

Thất bại đó mở màn cho một kỳ World Cup thảm họa của Pháp khi họ bị loại ngay từ vòng bảng mà không ghi được bàn nào . Trong khi đó, Senegal tiến đến tứ kết, tạo nên kỳ tích cho bóng đá châu Phi.

New York 2026: Khi lịch sử nhìn lại hai phía

Pháp đến World Cup 2026 với tham vọng trở thành đội thứ ba trong lịch sử lọt vào ba trận chung kết liên tiếp, sau Tây Đức (1982–1990) và Brazil (1994–2002). Họ còn đang nhắm đến thống kê đáng kinh ngạc: bốn lần vào chung kết trong bảy kỳ World Cup gần nhất, gấp đôi bất kỳ quốc gia nào khác.

Bước vào cuộc tái đấu tại MetLife Stadium, sự chênh lệch về đẳng cấp trên lý thuyết là rất rõ ràng. Theo mô phỏng của siêu máy tính Opta, Pháp có tới 65,6% cơ hội giành chiến thắng, trong khi con số của Senegal chỉ là 14,9% . Pháp là á quân thế giới, sở hữu dàn sao hùng hậu và giàu kinh nghiệm nhất nhì giải đấu.

Ngôi sao số một của họ, Kylian Mbappé, đang đứng trước cơ hội đi vào lịch sử với 12 bàn thắng tại các kỳ World Cup . Anh cần 4 bàn nữa để cân bằng kỷ lục của Miroslav Klose . Với sự hỗ trợ của những cầu thủ tấn công đẳng cấp như Ousmane Dembélé, Michael Olise, Désiré Doué, hàng công Pháp là nỗi khiếp sợ của mọi hàng thủ .

Tuy nhiên, Didier Deschamps và các học trò thừa hiểu rằng bóng đá không chỉ là những con số. Senegal không còn là đội bóng lạ lẫm của năm 2002. Họ đã dự 4 kỳ World Cup, vô địch châu Phi 2021 và mới đây đã đánh bại Morocco ở chung kết AFCON 2026 dù bị tước chức vô địch. Họ sở hữu một thế hệ vàng mới với những ngôi sao đang thi đấu tại các giải đấu hàng đầu châu Âu . Sadio Mané, Nicolas Jackson và Ismaïla Sarr là một hàng công tốc độ và nguy hiểm . Kalidou Koulibaly vẫn là thủ lĩnh nơi hàng thủ. Và HLV Pape Thiaw — người từng ngồi dự bị trong trận thắng Pháp lịch sử năm 2002 — giờ đây dẫn dắt thế hệ kế tiếp trên chính sân đấu lớn nhất thế giới.

Pháp còn đang mang theo thống kê đáng lo: họ thua ba trong bốn trận gần nhất gặp các đội châu Phi tại World Cup — thua Senegal 2002, thua Nam Phi 2010, thua Tunisia 2022. Ở chiều ngược lại, Senegal lại chưa từng giữ sạch lưới tại World Cup kể từ chiến thắng lịch sử năm 2002 . Đó là một thống kê đầy ám ảnh. Họ sẽ phải chơi một trận đấu phòng ngự tuyệt hảo và tận dụng tối đa những cơ hội hiếm hoi như những bậc tiền bối đã làm.

Khi Mbappé bước ra sân tại New Jersey tối nay, anh không chỉ gánh một tập thể mạnh nhất thế giới. Anh còn gánh ký ức về một thế hệ từng nghĩ rằng tài năng đủ để thay thế sự chuẩn bị. Còn Senegal — đội bóng mà cả một dân tộc đang chờ đợi — bước ra từ cái bóng của chiến thắng vĩ đại nhất lịch sử của họ, với một thế hệ cầu thủ chưa từng sống qua Seoul nhưng lớn lên cùng huyền thoại đó.

Bóng đá vẫn luôn là môn thể thao của những bất ngờ. Và tại World Cup, không gì là không thể.

HỒ VIỆT