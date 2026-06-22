Bảng I, Na Uy – Senegal: Ngày Haaland đấu Sadia Mane

Hai đội, hai trạng thái hoàn toàn khác nhau bước vào MetLife Stadium tối nay. Na Uy đến với tư thế của người đã thắng lớn — 4-1 trước Iraq, Erling Haaland ghi hai bàn trong màn ra mắt World Cup được chờ đợi 28 năm. Senegal đến với sức nặng của một đội thua, với lòng tự trọng của đội bóng số một châu Phi và áp lực của con số 0 điểm sau lượt một.

Bảng I | Thứ Hai 23-6, 7 giờ sáng (giờ Việt Nam) | MetLife Stadium, New Jersey

HLV Stale Solbakken bước vào phòng họp báo tối Chủ nhật với vẻ mặt của người đã thắng lớn, nhưng chọn cách nói như người đang chuẩn bị cho một thử thách thực sự. "Tôi không sợ hay gì cả vào ngày mai, nhưng tôi có sự tôn trọng rất lớn với Senegal. Họ là đội nhanh và có chất lượng, chúng tôi cần sẵn sàng đối mặt với điều đó — phòng ngự các cầu thủ cánh và cẩn thận với những pha phản công của họ. Sadio Mane là cầu thủ xuất sắc, nhưng điều quan trọng nhất với tôi là chúng tôi giữ được bản sắc và làm những gì chúng tôi làm tốt nhất".

Đó không phải lời ngoại giao. Solbakken biết rõ mình đang đối mặt với điều gì. Ông còn lo lắng về cả mặt sân MetLife Stadium: "Sân cỏ hơi giống cỏ nhân tạo, ngắn và cứng bên dưới. Có vẻ không tốt cho các đội thích kiểm soát bóng". Ngoài ra, dự báo có mưa vào ngày thi đấu, điều mà ông thẳng thắn thừa nhận sẽ giúp lối chơi của Na Uy hơn.

Senegal — không đến New Jersey để chịu trận

Senegal đã để thủng lưới trong 12 trận World Cup liên tiếp — chuỗi dài thứ hai trong số 48 đội tuyển tại giải đấu này. Con số đó không nói lên sự yếu kém phòng thủ, mà có thể cho thấy phong cách thi đấu có phần hoang dã của Senegal. Họ luôn tấn công, luôn gây áp lực, và luôn để lại khoảng trống phía sau như một sự đánh đổi có chủ đích.

Trận thua Pháp 1-3 để lại vết thương, nhưng nhìn lại, Senegal cân bằng cú sút với Pháp cho đến phút 60. Chỉ sau khi Deschamps tung Olise vào trung lộ và Barcola vào thay Dembele, Les Bleus mới bùng nổ. Senegal thua Pháp không phải vì không có chất lượng, họ thua vì đối mặt với hàng công tốt nhất nhì thế giới vào đúng thời điểm nó vận hành hoàn hảo.

Na Uy chỉ giữ sạch lưới một lần trong tám trận gần nhất, điều đó khuyến khích bộ đôi Mane và Nicolas Jackson tin vào cơ hội của mình. Nếu trời mưa như dự báo, mặt sân ướt sẽ giúp lối chơi một chạm nhanh của Na Uy nhưng cũng có thể tạo ra những tình huống khó lường cho cả hai hàng thủ.

Odegaard vs Gueye — ván cờ giữa sân

Cuộc đối đầu giữa Martin Odegaard và Idrissa Gueye — người có 130 lần ra sân cho Senegal — sẽ định hình phần lớn diễn biến trận đấu. Odegaard là trung tâm sáng tạo của Na Uy, nhận bóng trong các khoảng trống giữa tuyến và tung những đường chuyền xuyên giải phóng Haaland. Nếu Gueye pressing được Odegaard và hạn chế thời gian xử lý bóng của anh, Senegal giữ được thế cân bằng. Nếu Odegaard tự do vận hành, bộ ba tấn công Na Uy trở nên gần như không thể kiểm soát.

Phía bên kia, Kalidou Koulibaly — đội trưởng 102 lần ra sân — đang đứng trước thử thách lớn nhất sự nghiệp: kìm chế Haaland, người đã ghi bàn trong 11 trận liên tiếp cho Na Uy với 55 bàn trong 50 lần ra sân. Đây là cuộc đối đầu cổ điển giữa lực và thủ. Haaland đánh bại đối thủ bằng tốc độ, thể lực và khả năng đọc bóng vào đúng khoảnh khắc. Koulibaly đánh bại tiền đạo bằng vị trí, kinh nghiệm và khả năng không để không gian hình thành. Nếu Koulibaly vô hiệu hóa được mối đe dọa trực tiếp từ Haaland, Senegal có nền tảng để ở lại trận đấu. Nếu Haaland cô lập được không gian sau lưng hậu vệ, anh sẽ trừng phạt như đã làm với bất kỳ ai.

Dự đoán:

Sadio Mane, 34 tuổi, đang dự World Cup đầu tiên trong sự nghiệp — anh lỡ Qatar 2022 vì chấn thương, và khoảnh khắc này là thứ mà một con người đã chờ đợi cả thập kỷ. Sau khi không thể ghi bàn ở trận đầu tiên, hàng thủ kém cỏi của Na Uy chính là cơ hội để Mane trổ tài. Senegal cần ít nhất một điểm để giữ khả năng đi tiếp.

Ở chiều ngược lại, Na Uy cần thắng để đặt một chân vào vòng knock-out trước lượt cuối gặp Pháp. Siêu máy tính Opta sau 25.000 lần mô phỏng trao cho Na Uy xác suất chiến thắng 45% — Senegal 29,6% và hòa 25,4%. Cũng theo máy tính, xác suất Na Uy vào vòng 16 đội hiện là 98,2% — trong khi Senegal chỉ còn 56,7% cơ hội đi tiếp.

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