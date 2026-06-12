Bảng A: Hàn Quốc - CH Czech 2-1: 20 phút bùng nổ và bản lĩnh Hàn Quốc

Một trận đấu mở màn dè dặt. Một bước ngoặt đến từ tình huống cố định. Và sau đó, Hàn Quốc cho thấy lý do vì sao họ là đội châu Á có nhiều kinh nghiệm World Cup nhất lịch sử. HLV Hong Myung-bo đã nói trước trận rằng "linh hoạt là chìa khóa". Và những học trò của ông đã chứng minh điều đó.

Estadio Guadalajara, Zapopan Bàn thắng: Krejci (CH Czech, phút 59) — Oh Hyeon-gyu (80), Hwang In-beom (67)

Hiệp một khép lại với tỷ số 0-0, mọi thứ dường như đi theo đúng hướng mà đại diện châu Âu mong muốn: đưa nhịp độ xuống mức tối thiểu, phá sức cũng như sự kiên nhẫn của Hàn Quốc và chờ các tình huống cố định. CH Czech đến Mexico bằng con đường khắc nghiệt nhất của vòng loại — hai trận play-off đều phải giải quyết bằng loạt luân lưu. Phong cách lì lợm đó được mang nguyên vào Guadalajara. Họ không có gì phải vội.

Son Heung-min bế tắc trước lối chơi phòng thủ của CH Czech

Trong 45 phút đầu, không có pha lập công nào, không có cú sút trúng đích nào từ phía CH Czech. Ngôi sao Son Heung-min có vài cú dứt điểm, nhưng cả hai đội đều chơi với sự tỉnh táo của những người hiểu rằng bàn thắng đầu tiên có thể quyết định cả trận. Bàn mở tỷ số đến theo cách không ai bất ngờ: xuất phát từ pha ném biên và đội trưởng Ladislav Krejci dùng ưu thế chiều cao để đè người đánh đầu ghi bàn ở phút 59. Lúc đó, CH Czech mới chỉ có 3 cú sút, trong đó chỉ 1 đi đúng hướng và có bàn ngay.

Đó chính xác là CH Czech của HLV Koubek: không cần kiểm soát, không cần nhiều cơ hội — chỉ cần một khoảnh khắc tận dụng tối đa. Không có gì ngạc nhiên: CH Czech là đội ghi nhiều bàn từ tình huống cố định nhất vòng loại khu vực châu Âu với 11 pha lập công.

Nhưng có một sự khác biệt lớn so với thế hệ vàng của huyền thoại Pavel Nedved — người có mặt trên khán đài Guadalajara. CH Czech hiện tại không còn khả năng chơi phản công sắc bén như hai thập kỷ trước. Với bàn mở tỷ số, tưởng là mọi thứ đã đúng kịch bản mong muốn. Nhưng CH Czech đã không tận dụng được ưu thế đó. Và quan trọng hơn, họ đã không đánh giá được bản lĩnh của đối thủ.

Hàn Quốc không hề nao núng. Họ vẫn giữ thế trận, vẫn kiểm soát bóng vượt trội (62% thời lượng) và bình tĩnh chờ đợi. Sự điềm tĩnh ấy đến từ kinh nghiệm của lứa cầu thủ đã dự nhiều kỳ World Cup – và từ băng ghế huấn luyện. HLV Hong Myung-bo đã có những điều chỉnh nhân sự quan trọng. Và đỉnh cao của bản lĩnh Hàn Quốc được thể hiện chỉ 8 phút sau bàn thua. Phút 67, Hwang In-beom nhận đường chuyền xé toạc hàng thủ của đội đội, khống chế một nhịp loại bỏ hậu vệ và thủ môn CH Czech trước khi chỉnh bóng nhẹ nhàng vào góc xa, bóng chậm rãi lăn qua vạch vôi gỡ hòa 1-1.

Nhưng câu chuyện chưa dừng lại. CH Czech tưởng như đã có bàn thắng thứ hai khi bóng nằm gọn trong lưới từ một pha phối hợp đá phạt – đánh đầu, nhưng trọng tài từ chối vì lỗi việt vị. Đó là khoảnh khắc bản lĩnh thực sự được định nghĩa: ngay sau tình huống suýt chết, Hàn Quốc trừng phạt đối thủ. Phút 80, Oh Hyeon-gyu – người vào sân từ ghế dự bị – băng vào cắt mặt, đón đường chuyền thuận lợi của Hwang In-beom và dứt điểm chân trái cận thành nâng tỷ số lên 2-1.

13 trong số 14 bàn thắng gần nhất của Hàn Quốc tại World Cup đều được ghi trong hiệp hai. Họ là những ông vua của thời gian sau giờ nghỉ. Đây là một đội bóng được xây dựng để bùng nổ muộn — và họ lại làm điều đó đúng lúc cần nhất. Phẩm chất kiên cường ấy đã khiến cho đối thủ của họ không còn đủ sức để vùng lên ở phần còn lại. Sự mệt mỏi và thiếu ý tưởng khiến đại diện đến từ châu Âu chỉ còn biết bất lực nhìn Hàn Quốc cầm bóng và làm chủ hoàn toàn thế trận.

Trên khán đài, huyền thoại Pavel Nedved – người từng cùng CH Czech làm nên những kỳ tích – chỉ biết lặng lẽ rời đi. Còn Hàn Quốc, với chiến thắng ngược dòng đầu tiên, đã gửi một thông điệp đầy tự hào đến phần còn lại của bảng A. Tất cả chỉ mới bắt đầu.

HỒ VIỆT