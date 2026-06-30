Bản lĩnh Carlo Ancelotti

Tại Houston, trong chiều mùa hè rực lửa của World Cup 2026, đội tuyển Brazil đã viết nên một chương mới đầy cảm xúc trong hành trình chinh phục "ngôi sao thứ sáu". Dưới sự dẫn dắt của "vị vua điềm tĩnh" Carlo Ancelotti, Selecao đã lội ngược dòng ngoạn mục để đánh bại Nhật Bản với tỷ số 2-1, để lại nỗi đau vô hạn cho đại diện đến từ châu Á ngay tại vòng 32 đội.

Trận đấu tưởng chừng như sẽ phải bước vào hiệp phụ khi đồng hồ đã điểm sang phút bù giờ thứ năm. Tuy nhiên, đúng vào khoảnh khắc định mệnh, Bruno Guimaraes đã thực hiện một đường chuyền sắc lẹm, xé toang hàng phòng ngự kiên cường của Nhật Bản để Gabriel Martinelli băng xuống, dứt điểm chéo góc hiểm hóc vào góc xa khung thành. Bàn thắng ở phút 95 không chỉ mang về tấm vé đi tiếp mà còn là lời khẳng định cho bản sắc mới của Brazil dưới thời Ancelotti: một đội bóng không bao giờ đầu hàng trước định mệnh.

"Thói quen cũ" của Carlo Ancelotti

Theo phân tích từ tờ The Independent, đây chính xác là lý do tại sao Liên đoàn bóng đá Brazil đã kiên trì theo đuổi để có được chữ ký của Carlo Ancelotti. Chiến lược gia người Italy mang đến một "thói quen" đặc biệt đã thành thương hiệu: những bàn thắng quyết định ở phút bù giờ. Ông từng ba lần đăng quang Champions League cùng Real Madrid, và mỗi lần đó đều ghi dấu ấn bởi những pha lập công muộn màng ở bán kết hoặc chung kết.

Với nhịp tim dường như thấp nhất thế giới bóng đá, Ancelotti là hiện thân của sự tỉnh táo giữa tâm bão. Ông không hoảng loạn khi Nhật Bản dẫn trước trong hiệp một đầy thuyết phục. Thay vào đó, phong thái tự tại trong bộ vest ba mảnh sang trọng của ông đã truyền đi thông điệp về sự tự tin cho các học trò. Brazil bước vào hiệp hai với một tâm thế hoàn toàn khác, như được tiếp thêm năng lượng từ những lời chỉ đạo sắc bén của "Don Carlo".

Sự nhạy bén về chiến thuật của Ancelotti đã được thể hiện rõ nét qua hai quyết định thay người mang tính bước ngoặt. Đầu tiên, ông rút Lucas Paqueta ra để đưa tài năng trẻ Endrick vào sân ngay sau giờ nghỉ, giúp Brazil gia tăng sức ép đáng kể lên phần sân đối phương. Sau đó, việc tung Gabriel Martinelli vào thay Matheus Cunha đã trực tiếp tạo nên khoảnh khắc bùng nổ cuối trận.

Sự kết hợp giữa kinh nghiệm và sức trẻ chính là chìa khóa. Trong khi Casemiro và Bruno Guimaraes cầm trịch tuyến giữa, thì những làn gió mới như Endrick và Martinelli đã khiến hàng thủ Nhật Bản vốn đang lùi sâu phải trả giá.

Sự chuộc lỗi của Casemiro

Trận đấu này là một biểu đồ hình sin về cảm xúc đối với Casemiro. Trong hiệp thi đấu thứ nhất, tiền vệ kỳ cựu này trông lạc lõng, chậm chạp và liên tục để các cầu thủ Nhật Bản vượt qua, điển hình là tình huống Kaishu Sano ghi bàn mở tỷ số. Thậm chí, anh còn phải nhận một thẻ vàng vì pha vào bóng vụng về với Junya Ito.

Tuy nhiên, Ancelotti – người đã gọi Casemiro trở lại sau hai năm vắng bóng ở đội tuyển – vẫn đặt trọn niềm tin vào cậu học trò cũ. Đáp lại, Casemiro đã chứng minh bản năng của một cầu thủ lớn. Anh không chỉ hoàn thành tốt vai trò đánh chặn trong hiệp hai mà còn trực tiếp ghi bàn gỡ hòa bằng một cú đánh đầu dũng mãnh từ quả tạt của Gabriel Magalhaes. Từ vị thế của một "tội đồ" già nua, Casemiro đã rũ bùn đứng dậy để trở thành người hùng cứu rỗi Selecao.

Truyền thông quốc tế đã dành nhiều lời khen cho Ancelotti. Tim Vickery của BBC Radio 5 Live nói rằng ông đã "cứu quốc gia" khỏi một nỗi nhục nhã lớn lao. Việc giữ Casemiro và điều chỉnh chiến thuật đã được ví như "một canh bạc" đầy rủi ro, nhưng Ancelotti, với sự bình tĩnh thường thấy, đã không nao núng và chờ đợi thời cơ. ESPN cũng thừa nhận rằng "tinh thần Ancelotti" đã giúp Brazil vượt qua những thời điểm khó khăn nhất bằng sự lỳ lợm đáng sợ. L'Equipe (Pháp): ca ngợi khả năng quản trị nhân sự của Ancelotti, gọi ông là "người hàn gắn" những rạn nứt trong lối chơi của Brazil. Tờ báo này cho rằng sự hồi sinh của Casemiro dưới bàn tay Ancelotti là minh chứng cho việc kinh nghiệm vẫn luôn có giá trị vàng trong các giải đấu ngắn ngày như World Cup.

Trong khi đó, truyền thông quê nhà của Selecao bày tỏ sự lạc quan nhưng cũng đầy thận trọng. Tờ Globo gọi chiến thắng này là "liều thuốc tinh thần cực mạnh" nhưng cảnh báo rằng hàng phòng ngự cần phải tỉnh táo hơn trước những đòn phản công chớp nhoáng của các đối thủ lớn hơn ở vòng sau.

Dù chưa phải là Brazil hùng mạnh nhất, đội tuyển dưới thời Ancelotti đang cho thấy sự tiến bộ rõ rệt. Với dàn sao chất lượng và kinh nghiệm của "ông vua Champions League", hy vọng chinh phục ngôi vương lần thứ 6 hoàn toàn khả thi. Người hâm mộ Brazil đang tràn đầy niềm tin sau chiến thắng kịch tính này, New York Times (Mỹ) kết luận.

HỒ VIỆT