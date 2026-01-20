Bán kết giải bóng đá U23 châu Á 2026, Việt Nam - Trung Quốc (22 giờ 30 ngày 20-1): Vượt ải lịch sử

Khuất Văn Khang đi bóng trước sự đeo bám của cầu thủ U23 Trung Quốc ở giải giao hữu năm 2025. Ảnh: P.MINH

Nếu U23 Việt Nam hướng tới lần thứ hai vào chung kết giải đấu này, thì đây mới là lần đầu U23 Trung Quốc vào tốp 4 giải trẻ châu lục kể từ năm 2004. Trận đấu này còn là cuộc đối đầu về chiến thuật khi cả hai có lối chơi khác nhau, đồng thời là bài kiểm tra bản lĩnh của một thế hệ cầu thủ trẻ Việt Nam đã bước ra khỏi cái bóng của các đàn anh ở giải đấu tại Thường Châu năm 2018.

U23 Việt Nam bước vào trận bán kết với hành trình ấn tượng, dẫn đầu bảng A sau khi đánh bại U23 Jordan 2-0, U23 Kyrgyzstan 2-1 và chủ nhà U23 Arabia Saudi 1-0. Đến tứ kết, các cầu thủ của HLV Kim Sang-sik tiếp tục vượt qua U23 UAE với tỷ số 3-2 kịch tính sau 120 phút. Ngoài kết quả, màn trình diễn của U23 Việt Nam được đánh giá cao hơn với lối chơi tấn công sáng tạo và khả năng chuyển trạng thái nhanh.

Ngược lại, U23 Trung Quốc có hành trình vất vả hơn. Họ đứng nhì bảng C. Tại tứ kết, đội bóng của HLV Antonio Puche gây bất ngờ khi cầm hòa U23 Uzbekistan 0-0 trong 120 phút, trước khi thắng 4-2 ở loạt luân lưu. U23 Trung Quốc đến với trận bán kết này bằng một hành trình kỳ lạ: Ghi đúng 1 bàn sau 4 trận, nhưng là đội duy nhất chưa để thủng lưới bàn nào.

Nhìn từ khía cạnh chiến thuật, trận bán kết sẽ là cuộc đấu trí thật sự. Một bên là U23 Việt Nam thích chơi tấn công, tận dụng tốc độ và khả năng chuyển đổi trạng thái; bên kia là U23 Trung Quốc thiên về phòng ngự. Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) từng chỉ ra rằng, khác biệt lớn nhất giữa 2 đội nằm ở “cách tiếp cận bóng” - Việt Nam chủ động chiếm lĩnh, còn Trung Quốc chọn lối đá phản công.

U23 Việt Nam bước vào trận đấu này với tâm thế của một kẻ chinh phục những đối thủ lớn. Tuy nhiên, nhìn vào cách U23 Uzbekistan bất lực trước U23 Trung Quốc, thầy trò HLV Kim Sang-sik hiểu rằng, họ không thể chỉ dựa vào sự thăng hoa. Nhà cầm quân người Hàn Quốc tỏ ra thận trọng: “Trung Quốc là đội bóng mạnh, với lối chơi kỷ luật cao. Chúng tôi cần duy trì sự tập trung và tận dụng cơ hội từ các tình huống cố định”.

Đội hình dự kiến * U23 Việt Nam (3-4-3): Trung Kiên; Lý Đức, Hiểu Minh, Nhật Minh; Minh Phúc, Xuân Bắc, Thái Sơn, Văn Khang; Ngọc Mỹ, Thanh Nhàn, Lê Phát. * U23 Trung Quốc (4-5-1): Li Hao; Hu Hetao, He Yiran, Umidjan Yusup, Xu Bin; Mutellip Iminqari, Peng Xiao, Li Zhenquan, Behram Abduweli, Wang Yudong; Yang Xi.

Nếu trận đấu mở ra theo hướng mà Trung Quốc mong muốn, tức là chậm và ít cơ hội rõ ràng, thì áp lực sẽ đè nặng lên hàng tấn công của U23 Việt Nam, những người vốn quen tấn công trong không gian rộng. Nhưng ngược lại, nếu U23 Việt Nam duy trì được nhịp kiểm soát ở giữa sân, liên tục thay đổi hướng tấn công, và đặc biệt là tận dụng tốt các tình huống cố định thì cục diện có thể sớm nghiêng về đoàn quân áo đỏ.

Lịch sử đang nghiêng về phía đối thủ khi Việt Nam toàn thua Trung Quốc ở các giải đấu chính thức cấp độ U23. HLV Antonio Puche của Trung Quốc khẳng định, đội ông “đã nghiên cứu rất kỹ Việt Nam” và sẽ không để cảm xúc cuốn trôi sự tập trung. Truyền thông Trung Quốc cũng dành sự tôn trọng lớn cho U23 Việt Nam. Tờ Sina cảnh báo về mức độ nguy hiểm của 4 cầu thủ trụ cột của Việt Nam: Khuất Văn Khang (đội trưởng, khả năng lãnh đạo và sút xa), Nguyễn Đình Bắc (tốc độ và dứt điểm), Nguyễn Thái Sơn (kiểm soát tuyến giữa) và Nguyễn Thanh Nhàn (khả năng đột phá biên).

Về thể chất, U23 Trung Quốc nhỉnh hơn với chiều cao trung bình với 1m82 so với 1m77 của Việt Nam. Họ có một số cầu thủ gốc lai như Behram Abduweli hay Wang Yudong, giúp tăng cường sức mạnh. Nhưng ở trận bán kết, U23 Trung Quốc sẽ mất tiền vệ trụ cột Yang Haoyu do án treo giò - một vết nứt nhỏ trong cấu trúc phòng ngự của họ. Đây chính là lúc những “vũ khí bí mật” của HLV Kim Sang-sik lên tiếng.

Chờ bất ngờ từ U23 Hàn Quốc Cuộc so tài giữa U23 Nhật Bản và U23 Hàn Quốc trong trận bán kết còn lại (18 giờ 30, ngày 20-1) được nhận định là cân sức. Đôi bên đều 2 lần vào chung kết giải đấu này, trong đó U23 Nhật Bản có 2 lần đăng quang; U23 Hàn Quốc chỉ 1 lần lên ngôi, lần họ về nhì là thua chính U23 Nhật Bản trong trận chung kết năm 2016. Dù tham dự giải với đội hình chủ yếu là lứa U21 nhưng Nhật Bản đã tạo hành trình thật ấn tượng, nhất là sức công phá dữ dội của các chân sút ở vòng đấu bảng. Còn lối chơi của U23 Hàn Quốc dù chưa ấn tượng ở vòng bảng, nhưng sang trận Tứ kết đã bùng nổ qua chiến thắng 4-2 trước Uzbekistan. THANH QUỐC

ĐĂNG LINH