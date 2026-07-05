Bài toán Casemiro và cuộc chiến với Erling Haaland của Brazil

Rạng sáng mai (theo giờ Việt Nam), Brazil sẽ bước vào trận đấu vòng 16 đội World Cup 2026 gặp Na Uy với một câu hỏi lớn đè nặng lên chiến lược gia Carlo Ancelotti: Làm thế nào để ngăn chặn Erling Haaland? Câu trả lời có lẽ không nằm ở hàng thủ, mà đến từ khu vực giữa sân, nơi Casemiro đang là nhân tố trung tâm của mọi phép tính.

Hành trình của Brazil tại giải đấu năm nay không hề bằng phẳng. Bằng chứng là ở trận vòng với Nhật Bản, họ đã bị dẫn trước 0-1 trong hiệp một và đứng trước nguy cơ bị loại. HLV Ancelotti đã có một quyết định táo bạo và gây ngạc nhiên: thay vì rút Casemiro ra khỏi sân như 99/100 HLV sẽ làm (tiền vệ 34 tuổi bị qua mặt dễ dàng trong bàn thua, đang bị thẻ vàng và có nguy cơ bị khai thác trong các pha phản công), ông vẫn giữ anh ở lại.

Và kết quả đã đến. Chính Casemiro là người đánh đầu gỡ hòa cho Brazil ở phút 75, trước khi Gabriel Martinelli ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1 ở phút cuối cùng. Quyết định "không làm gì" của Ancelotti hóa ra lại là một nước cờ thông minh, thể hiện bản lĩnh và sự tin tưởng tuyệt đối vào các học trò của một nhà cầm quân từng giành mọi danh hiệu.

Câu chuyện của Casemiro không chỉ là tình huống trong một trận đấu. Khi Ancelotti tiếp quản Brazil cách đây hơn một năm, một trong những quyết định đầu tiên và dễ dàng nhất của ông là triệu hồi Casemiro trở lại đội tuyển sau 18 tháng vắng bóng. Mục tiêu rõ ràng: mang lại sự cân bằng và cấu trúc cần thiết cho một đội bóng đang rối ren tại vòng loại, nơi Bruno Guimarães, một tài năng lớn, lại đang chật vật và tỏ ra lạc lõng.

Sự hiện diện của Casemiro đã thay đổi mọi thứ. Với vai trò được định hình rõ ràng ở khu vực phòng ngự trung tâm, việc tổ chức phát triển bóng từ tuyến dưới giờ đây là nhiệm vụ của người đàn anh. Điều này giải phóng Bruno Guimarães, cho phép anh tự do di chuyển lên phía trước và kết nối với hàng công. Sự ăn ý của cặp tiền vệ trung tâm này chính là chìa khóa giúp Brazil tìm lại sự ổn định, một sự hy sinh thầm lặng nhưng có giá trị to lớn của Casemiro.

Điểm yếu chí mạng và cuộc đấu trí với Na Uy

Tuy nhiên, mọi thứ không hoàn toàn màu hồng. Điểm yếu nằm ở chính sơ đồ ưa thích của Ancelotti với bốn tiền đạo và cặp Casemiro - Guimarães ở trung lộ. Trong trận giao hữu với Panama cuối tháng Năm, bộ đôi này đã bị khoan phá một cách dễ dàng khi đối thủ liên tục vượt qua hàng tiền vệ Brazil. Nhận thấy rủi ro, Ancelotti đã bổ sung Lucas Paquetá để tăng cường quân số ở khu vực giữa sân.

Nhưng giờ, Paquetá vắng mặt vì chấn thương. Ancelotti sẽ làm gì? Liệu ông có liều lĩnh trở lại với sơ đồ bốn tiền vệ tấn công, hay sẽ đưa Danilo Santos - tiền vệ trẻ giàu năng lượng - vào đá cặp với Casemiro? Đó là bài toán chiến thuật cho trận đấu với Na Uy.

Hơn thế nữa, Casemiro đang mang thẻ vàng và sẽ phải đối mặt với Martin Ødegaard, tiền vệ kiến tạo xuất sắc của Na Uy, người có nhiệm vụ cung cấp bóng cho Erling Haaland. Sự tỉnh táo và kỷ luật của Casemiro sẽ là yếu tố then chốt, bởi nếu anh nhận thêm một thẻ vàng, anh sẽ vắng mặt ở trận tứ kết. Một sai lầm nhỏ có thể phải trả giá đắt, như đã từng xảy ra với Brazil ở World Cup 2018.

Sự lựa chọn thay thế cho Casemiro là Fabinho, cũng là một lão tướng. Tuy nhiên, nhiều người sẽ đặt câu hỏi về việc Ancelotti đã không gọi Andrey Santos của Chelsea, một cầu thủ có thể cung cấp sức mạnh và thể lực tốt hơn.

Rõ ràng, cuộc chiến với Na Uy không chỉ là câu chuyện của Neymar, Vinícius Júnior hay hàng công rực rỡ. Nó sẽ được quyết định ở trung tâm hàng tiền vệ, nơi Casemiro đang gánh vác trọng trách kép: vừa là lá chắn số một bảo vệ hàng thủ, vừa là bộ não trong việc phát động tấn công. Khả năng đọc tình huống, sự tỉnh táo, và kinh nghiệm dày dạn của anh sẽ là thứ vũ khí quan trọng nhất để ngăn chặn mối đe dọa mang tên Erling Haaland. Và một lần nữa, người hâm mộ Brazil sẽ chờ đợi xem liệu Ancelotti, với sự bình thản thường thấy, sẽ tung ra đòn bẩy chiến thuật nào để đưa đội bóng của mình tiến bước.

LONG KHANG