Bafana Bafana giữa "cơn bão" chỉ trích trước trận sống còn với CH Czech

Một tuần trước, Bafana Bafana bước vào World Cup với tư thế của một trong những đội bóng tiến bộ nhất thế giới. Sau 90 phút ở Mexico City, mọi thứ sụp đổ. Thất bại 0-2 trước chủ nhà Mexico, hai thẻ đỏ và một màn trình diễn thiếu sức sống khiến cả nước Nam Phi phẫn nộ. Giờ đây, trước trận đấu sinh tử với CH Czech tại Atlanta (23 giờ ngày 18-6), áp lực đang đè nặng lên thầy trò HLV Hugo Broos theo cách chưa từng có.

Cơn bão chỉ trích cấp 12

Thất bại trước Mexico không chỉ là một kết quả tồi. Cách mà Bafana Bafana thua mới thực sự làm tổn thương người hâm mộ. Họ chỉ tung ra vỏn vẹn 3 cú sút, chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) là 0,07 và có 2 lần chạm bóng trong vòng cấm đối phương – thống kê tồi tệ nhất trong lịch sử tham dự World Cup của Nam Phi .

Phản ứng từ các huyền thoại bóng đá nước nhà còn gay gắt hơn cả người hâm mộ. Teko Modise, người từng dự World Cup 2010, đặt câu hỏi thẳng thừng vào chiến thuật của HLV Broos: "Bạn là người đưa ra đội hình và sơ đồ này nên bạn không thể nói với cả đất nước rằng mọi thứ đều ổn?" . Cựu cầu thủ khác là Kermit Erasmus cũng chỉ trích khi Broos cho rằng đẳng cấp World Cup vượt quá khả năng các cầu thủ: "Ngay cả khi đó là sự thật, sao bạn lại nói điều đó cho cả thế giới biết?". Còn Luvuyo Memela so sánh Nam Phi với các đại diện châu Phi khác: "Tất cả các đội châu Phi tôi xem đều chơi thứ bóng đá của họ, không giống chúng tôi. Thà thua trong tư thế đứng thẳng còn hơn là quỳ gối" .

Trước làn sóng chỉ trích từ các bậc đàn anh, đội trưởng Williams thừa nhận: "Thật khó khăn. Những lời chỉ trích từ những người từng là cầu thủ chuyên nghiệp, những người hiểu được khó khăn, thực sự làm tổn thương" . Tuy nhiên, anh bảo vệ tinh thần đồng đội: "Bạn có thể đặt câu hỏi về màn trình diễn, nhưng không phải về thái độ và tinh thần. Chúng tôi đã chiến đấu, không bỏ cuộc dù thiếu người" .

Thủ môn Ricardo Goss đứng ra bảo vệ HLV Broos. " Tôi không nói rằng chúng ta không nên cố gắng thắng trận, nhưng tôi nghĩ thật không công bằng với HLV", Goss nhấn mạnh: "Chúng tôi vẫn yêu quý ông ấy và chúng tôi sẽ chiến đấu vì ông ấy" .

Còn Broos, nhà cầm quân đã 74 tuổi và với gần 40 năm cầm quân, tỏ ra cứng rắn. Ông tuyên bố: "Tôi làm theo cách của mình và không bao giờ nghe những thứ rác rưởi trên mạng xã hội. Tôi không nghe những người tự cho mình là quan trọng để chỉ trích đội bóng. Sẽ tốt hơn nếu họ im lặng". Nhưng ông cũng thừa nhận sức ép: "Nếu không thắng ngày mai, trận cuối gặp Hàn Quốc sẽ chẳng còn ý nghĩa gì. Đó là điều chúng tôi phải tránh" .

Cuộc chiến sống còn tại Atlanta

Trận đấu với CH Czech không chỉ là cơ hội sửa sai mà còn là cuộc chiến sinh tồn. Cả hai đội đều không có điểm nào sau lượt trận đầu, và một thất bại nữa có thể khiến họ đối mặt với nguy cơ bị loại sớm .

Vị thế của hai đội trước trận đấu này được các con số từ Opta phản ánh rõ nét. Siêu máy tính Opta đưa ra dự báo CH Czech có 54,9% khả năng giành chiến thắng, trong khi cơ hội của Nam Phi chỉ là 21,8% . Đội bóng châu Âu cũng đang có phong độ tốt hơn khi thắng 4 trong 5 trận gần đây, trong khi Nam Phi không thắng 6 trận liên tiếp, chỉ ghi được 3 bàn trong 5 trận gần nhất.

CH Czech dự kiến sẽ ra sân với sơ đồ 3-4-2-1 quen thuộc cùng, với Patrik Schick là mũi nhọn nguy hiểm nhất để khai thác điểm mạnh từ những tình huống cố định. Tomas Soucek bổ sung sức mạnh ở tuyến giữa, còn Vladimir Coufal là mối đe dọa thường trực từ những quả ném biên.

Trong khi CH Czech không gặp vấn đề lực lượng và có thể ra sân với đội hình tối ưu, Nam Phi phải đối mặt với tổn thất lớn khi Sithole và Zwane bị treo giò. Sự vắng mặt này khiến HLV Broos buộc phải thay đổi hệ thống, với Thalente Mbatha được kỳ vọng sẽ thay thế Sithole ở hàng tiền vệ. Nam Phi dự kiến sẽ từ bỏ sơ đồ 5 hậu vệ và chuyển sang sơ đồ tấn công hơn để tìm kiếm bàn thắng, với Lyle Foster và Oswin Appollis là những mũi nhọn chính.

Nam Phi có thể xoay chuyển tình thế? Có lẽ họ cần một phép màu.

HỒ VIỆT