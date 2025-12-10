Ba trọng tài nữ Việt Nam được AFC mời điều hành tại giải nữ châu Á 2026

Bóng đá trong nước

Mới đây LĐBĐ châu Á (AFC) đã có văn bản thông báo việc mời các trọng tài Việt Nam tham gia điều hành Vòng chung kết Giải bóng đá nữ vô địch châu Á 2026 tại Australia.

Trọng tài Lê Thị Ly (thứ 2 từ trái sang) và trợ lý trọng tài Hà Thị Phượng (ngoài cùng bên phải).
Theo danh sách được AFC bổ nhiệm và gởi đến LĐBĐ Việt Nam ( VFF), Việt Nam có ba trọng tài tham gia làm nhiệm vụ gồm: Trọng tài Lê Thị Ly (TPHCM), trọng tài Bùi Thị Thu Trang (Hải Phòng) và trợ lý trọng tài Hà Thị Phượng (Hải Phòng).

Theo kế hoạch, trọng tài Lê Thị Ly và trợ lý trọng tài Hà Thị Phượng sẽ làm nhiệm vụ từ 21-2 đến 22-3-2026; trọng tài Bùi Thị Thu Trang sẽ làm nhiệm vụ từ 21-2 đến 1-3-2026.

Việc AFC tiếp tục tin tưởng và giao nhiệm vụ cho các trọng tài Việt Nam tại giải đấu cấp châu lục cho thấy năng lực chuyên môn và uy tín của đội ngũ trọng tài Việt Nam đang ngày càng được ghi nhận trong khu vực và quốc tế.

Tham dự Vòng chung kết Giải bóng đá nữ châu Á 2026 gồm 12 đội tuyển, gồm: Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản (top ba đội tuyển đứng đầu mùa giải vô địch bóng đá nữ châu Á 2022 tại Ấn Độ) và Australia (chủ nhà VCK Asian Cup nữ 2026, được đặc cách tham dự VCK) cùng 8 đội xuất sắc vượt qua vòng bảng (diễn ra tháng 6 vừa qua) gồm: CHDCND Triều Tiên, Việt Nam, Philippines, Đài Loan (TQ), Uzbekistan, Ấn Độ và Bangladesh.

Đội tuyển nữ Việt Nam vào bảng C cùng với Nhật Bản, Ấn Độ và Đài Loan (TQ). Theo điều lệ giải, hai đội đứng đầu mỗi bảng và hai đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền vào tứ kết.

