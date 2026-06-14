WORLD CUP 2026

Australia vs Thổ Nhĩ Kỳ 2-0: Người nhện Beach xuất thần, Irankunda khai bàn, Metcalfe chốt hạ chiến thắng cho HLV Tony Popovic ngày xuất quân

Okon-Engstler chọc khe đẹp mắt, Irankunda đột phá vượt qua hậu vệ Thổ Nhĩ Kỳ, dứt điểm hạ thủ môn Ugurcan Cakır. Australia dẫn trước Thổ Nhĩ Kỳ 1-0 ở phút 27:

Phút 30, Abdulkerim Bardakci sút xa tuyến 2, thủ môn Patrick Beach xuất sắc đẩy bóng vào cột dọc:

Phút 75, Isaac Metcalfe đột phá từ giữa sân và dứt điểm hiểm hóc từ xa đẹp mắt khiến thủ thành Ugurcan Cakir bay hết người nhưng không đỡ được, nhân đôi cách biệt cho Australia:

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Bàn thắng: Irankunda 27', Metcalfe 75'

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MINH BẢO (tổng hợp)

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