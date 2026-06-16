WORLD CUP 2026

Lăng kính

Australia và hành trình “không ngủ” tại World Cup

SGGPO

Họ rời sân BC Place sau nửa đêm. Lên xe buýt thẳng ra sân bay Vancouver - Canada. Cất cánh lúc 2 giờ sáng. Và đến tận 5 giờ sáng, những chú “Kangaroo” mới được chạm vào giường của mình tại Oakland. Đó không phải là một lịch trình du lịch của một đội bóng giàu có. Đó là câu chuyện của Australia – đội đã đánh bại “ngựa ô” Thổ Nhĩ Kỳ 2-0 ở trận ra quân, và đang vật lộn với sự khắc nghiệt của một World Cup được tổ chức trên ba quốc gia.

Australia và hành trình “không ngủ” tại World Cup

Kiệt sức” theo cách ngọt ngào nhất

Connor Metcalfe, người hùng ghi bàn ấn định tỷ số, thừa nhận: “Thật điên rồ khi ghi bàn và giành chiến thắng. Bạn không thể có khởi đầu nào tốt hơn thế”. Nhưng 22 giờ sau khoảnh khắc lịch sử ấy, điều anh cảm thấy rõ nhất là sự mệt mỏi. “Tôi chỉ có khoảng 4-5 tiếng ngủ. Thành thật mà nói, tôi kiệt sức”, Metcalfe nói với The Guardian.

Đây là lần đầu tiên trong đời anh phải bay xuyên đêm ngay sau một trận cầu World Cup. Thông thường, các cầu thủ sẽ ở lại khách sạn, nghỉ ngơi, rồi mới di chuyển vào ngày hôm sau. Nhưng với lịch thi đấu dày đặc và khoảng cách địa lý quá lớn, Australia đã phải chấp nhận phương án “tức tốc”. Họ bắt xe buýt từ BC Place sau 0 giờ, ra sân bay chờ chuyến bay lúc 2 giờ sáng, và hạ cánh xuống Oakland, California lúc bình minh. “Thường sau trận đấu tôi rất khó ngủ. Bay về muộn thì cũng lạ, nhưng tốt nhất là về càng sớm càng tốt”, Metcalfe giải thích.

2026-06-15_213015.png

Lứa trẻ vàng của “xứ sở chuột túi”

Chiến thắng trước Thổ Nhĩ Kỳ – một đội bóng được mệnh danh là “ngựa ô” trước giải – càng đặc biệt hơn bởi đội hình ra sân của Australia có độ tuổi trung bình chỉ… 24. Patrick Beach trong khung thành mới 22 tuổi. Paul Okon-Engstler ở hàng tiền vệ mới 21. Và người mở tỷ số Nestory Irankunda – cái tên đang khiến châu Á phải nhắc nhiều – mới 20 tuổi. Cam Burgess, ở tuổi 30, là “già nhất” đội.

Burgess, cầu thủ sinh ra ở Scotland nhưng lớn lên tại Perth - Australia, được xếp đá cặp trung vệ với Harry Souttar – một người cũng… sinh ra ở Scotland. Họ đã cùng nhau xem Scotland giành chiến thắng đầu tiên sau 36 năm tại World Cup, với người em trai John Souttar của Harry ngồi trên ghế dự bị. Nhưng Burgess không hề hối hận khi chọn Australia. “24 giờ qua là một trong những khoảnh khắc đẹp nhất sự nghiệp của tôi”, anh nói.

Và dù là người giàu kinh nghiệm nhất, Burgess không phải “đàn anh” theo cách truyền thống. “Chẳng có điều gì các cậu ấy cần phải dựa dẫm vào tôi cả”, anh cười. “Tôi chỉ cố gắng giữ bình tĩnh và cất lên tiếng nói khi cần. Các cậu ấy đang trên một quỹ đạo phát triển tuyệt vời, và đã cho thấy điều đó”.

Hướng đến nước Mỹ và giấc mơ tiếp theo

Hành trình của Australia sẽ chưa dừng lại. Họ sẽ phải đối đầu với đồng chủ nhà Mỹ tại Seattle vào cuối tuần này. Lại một chuyến bay nữa, lại một sự xáo trộn nhịp sinh học. Nhưng tinh thần chiến thắng đã ngấm vào máu các cầu thủ. “Cứ từ từ, tận hưởng khoảnh khắc với gia đình và bạn bè, rồi tập trung cho trận tiếp theo, làm việc chăm chỉ và tiếp tục”, Burgess nói về triết lý sống còn của đội.

Điều đáng nói là Australia đã không hề có sự chuẩn bị thể lực nào đặc biệt cho việc di chuyển xuyên đêm. Họ tập nhẹ, chạy quanh sân, và để các cầu thủ tự phục hồi. Aiden O’Neill, người chơi trọn 90 phút cùng Metcalfe, thừa nhận: “20 phút cuối, tôi nhìn ra băng ghế dự bị chờ được thay, nhưng rồi phải cắn răng chiến đấu tiếp”.

Và có lẽ, chính sự “ăn ngủ cùng nhau” trong những hoàn cảnh éo le ấy đã tạo nên một tập thể gắn kết. Khi mệt mỏi, khi phải bay vào lúc nửa đêm, khi chỉ có 4 tiếng để ngủ, người ta mới thực sự hiểu giá trị của việc “cùng nhau chiến đấu”. Và với một đội bóng trẻ trung, khát khao như Australia, thứ tinh thần ấy còn quý hơn mọi chiến thuật.

Dù có phải thức trắng thêm bao nhiêu chuyến bay nữa, họ cũng sẵn sàng. Bởi đơn giản, một khởi đầu như mơ thế này, đáng để họ mất ngủ.

LONG KHANG

Từ khóa

Australia Thổ Nhĩ Kỳ World Cup 2026

Tin cùng chuyên mục

SGGP Online SGGP Online 中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép mở chuyên trang Thể Thao Online số 28/GP-CBC do Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06-09-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Ngô Quang Trưởng, Nguyễn Chiến Dũng, Nguyễn Phước Bình

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 5, Quận 3, TP.HCM

Điện thoại báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại tòa soạn Báo Điện Tử: (028) 3.9294.069, 3.9294.068

Fax: (028) 3.9294.083

Liên hệ quảng cáo :

(028) 3.9294.094 sggponline@sggp.org.vn