Auckland City được ca ngợi “anh hùng” ở New Zealand

Đội bóng bán chuyên Auckland City FC gây sốc cầm hòa Boca Juniors 1-1 tại FIFA Club World Cup.

Christian Gray, một giáo viên thực tập tại Trường trung cấp Mt. Roskill ở Auckland, đã bật cao đón quả đá phạt góc của Jerson Lagos, một thợ cắt tóc, và đánh đầu gỡ hòa 1-1. Đội bóng chủ yếu là nghiệp dư đến từ New Zealand đã ghi bàn thắng đầu tiên tại sân chơi lớn nhất thế giới FIFA Club World Cup, và cầm hòa CLB Argentina nổi tiếng của Diego Maradona.

Auckland đã thua Bayern Munich 0-10 và Benfica 0-6 trong 2 trận đầu tiên, dẫn đến những câu hỏi về quyết định của FIFA khi cho phép một đội gồm những cầu thủ bán thời gian đến từ Châu Đại Dương, Liên đoàn bóng đá nhỏ nhất, thi đấu với các siêu sao chuyên nghiệp của bóng đá thế giới. Ngay cả tờ báo địa phương của Auckland City, tờ New Zealand Herald, cũng tham gia chỉ trích, cho rằng đội đã “làm hỏng di sản 20 năm đáng tự hào của Auckland City FC” trong các sự kiện của FIFA.

Tuy nhiên, Auckland City đã để lại những gì tốt nhất của mình cho đến phút cuối, tạo ra một màn trình diễn xuất sắc khiến Chủ tịch FIFA, Gianni Infantino, người có mặt trong đám đông tại trận đấu ở Nashville, hài lòng. “Đó là một chuyến đi khó khăn, bạn biết đấy, chúng tôi đã có một số kết quả khó khăn nhưng giờ là lúc vui mừng cho đội”, Gray nói. “Tôi nghĩ chúng tôi xứng đáng. Chúng tôi đã nhận lại được một chút tôn trọng, tôi hy vọng vậy!”.

Đội bóng bán chuyên Auckland City FC gây sốc cầm hòa Boca Juniors 1-1 tại FIFA Club World Cup.

Truyền thông New Zealand không chú ý nhiều đến FIFA Club World Cup, chủ yếu tập trung vào phần cuối của giải đấu Super Rugby - bóng đá không được chú ý nhiều ở New Zealand, nơi người hâm mộ bóng bầu dục cuồng nhiệt. Nhưng kết quả này lại được đưa tin rầm rộ. Đài phát thanh New Zealand mô tả trận hòa với Boca Juniors là “gây sốc”. “Nhờ sự anh hùng của Gray và hàng phòng ngự cực kỳ quyết tâm, Auckland City đã giành được kết quả sẽ gây tiếng vang lớn trong thế giới bóng đá”, RNZ cho biết.

Tờ New Zealand Herald gọi đây là “đáng chú ý” và “nổi tiếng”. Tờ báo viết: “Đội ngũ các đại lý bất động sản, giáo viên, nhân viên bán hàng, thợ thủ công và sinh viên hy vọng họ có thể tạo được dấu ấn trên đấu trường thế giới mặc dù biết rằng điều đó có lẽ là không thể. Nhưng họ đã làm được - bất chấp mọi khó khăn. Bất kỳ ai trong thế giới bóng đá biết đến kết quả này đều sẽ dụi mắt không tin nổi. Nhưng đó là sự thật. Tất cả đều là sự thật”.

Một trang web tin tức địa phương hàng đầu, Stuff, đưa tin: “Hầu hết đội của họ bao gồm các cầu thủ nghiệp dư, những người sẽ trở lại công việc thường xuyên của họ tại quê nhà. Nhưng họ đã đối đầu trực tiếp với một trong những CLB chuyên nghiệp lớn nhất Nam Mỹ, nơi có biểu tượng người Argentina, Diego Maradona”.

Đài truyền hình New Zealand cho biết Auckland City đã “bị làm nhục” trong 2 trận đầu tiên tại giải, nhưng màn trình diễn của họ vào thứ Ba đơn giản là “anh hùng”.

LINH SƠN