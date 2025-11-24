Aubameyang tuyên bố Marseille đủ sức hạ bệ PSG

Aubameyang ghi bàn thắng chuyên nghiệp thứ 400 trong chiến thắng 5-1 của Marseille trên sân Nice. Ảnh: REUTERS

Pierre-Emerick Aubameyang đã ghi bàn thắng chuyên nghiệp thứ 400 trong chiến thắng hủy diệt 5-1 của Olympique Marseille ngay trên sân Nice, vòng 13 Ligue 1 2025/26. Tiền đạo kỳ cựu người Gabon lập công cho đội bóng của HLV Roberto De Zerbi, với pha đệm bóng ghi bàn mở tỷ số từ cự ly gần, qua đó thiết lập một cột mốc lịch sử về tổng số bàn thắng cho câu lạc bộ và đội tuyển quốc gia.

Đây là bàn thắng thứ năm của cựu cầu thủ Arsenal và Chelsea trong mùa giải 2025/26, sau khi Aubameyang tái ký hợp đồng Marseille vào mùa hè vừa qua từ câu lạc bộ Al Qadsiah của Ả Rập Xê Út. Tính cả bàn thắng của mình trong mùa giải 2023/24, tiền đạo người Gabon hiện đã có 36 lần lập công sau 66 trận ra sân cho Marseille qua hai giai đoạn.

Phát biểu tại khu vực họp báo sau trận thắng Nice, Aubameyang thừa nhận sự lạc quan đang xuất hiện tại Marseille:

"Mọi người vẫn chưa nghĩ nhiều về điều gì sẽ xảy ra sau mùa giải này. Về thứ hạng và những triển vọng có thể đạt được vẫn còn cần sự cố gắng tối đa. Nhưng tất cả đều phấn khích với quá trình đang tiến triển tại Marseille, về thứ bóng đá chúng tôi đang thể hiện lúc này. Sau mỗi chiến thắng như ngày hôm nay là một niềm vui và sự sảng khoái."

"Chúng tôi đã chiến thắng PSG trong trận Le Classique sau nhiều năm. Chúng tôi cũng đang sở hữu một tập thể giàu triển vọng và khát khao chiến thắng luôn bừng cháy. Tôi biết rằng cần nhiều nỗ lực cho một chiến thắng sau cùng, nhưng chúng tôi đã sẵn sàng nghĩ về điều đó với không sự sợ hãi nào. Chúng tôi sẽ chứng minh khả năng mình đủ sức cho điều đó (chức vô địch Ligue 1)." - Aubameyang tuyên bố về việc cùng Marseille tham gia cuộc tranh đấu ngôi vương nước Pháp, nơi vẫn luôn là câu chuyện riêng của PSG trong suốt nhiều năm qua.

QUANG ANH