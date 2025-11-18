Aubameyang: Khoác áo Chelsea là một sai lầm

Pierre-Emerick Aubameyang nhớ lại quãng thời gian khó khăn tại Chelsea và thừa nhận rằng việc gia nhập The Blues vào năm 2022 là một "sai lầm".

Aubameyang chỉ ghi được ba bàn thắng sau 21 trận ra sân ở mùa 2022/23 tại Chelsea. Ảnh: Getty Images

Pierre-Emerick Aubameyang đã hồi tưởng về quãng thời gian khó khăn của mình tại Chelsea, thừa nhận trên kênh phát trực tiếp Troopz Jamaica rằng việc gia nhập câu lạc bộ thành London vào năm 2022 là một "sai lầm". Tiền đạo 36 tuổi hiện thuộc biên chế Olympique Marseille đã chia sẻ về hoàn cảnh hỗn loạn đẩy anh đến Stamford Bridge trong một mùa giải ngắn ngủi và không mấy vui vẻ.

Aubameyang giải thích rằng đó là khi anh tìm cách thoát khỏi giai đoạn bất ổn sâu sắc tại Barcelona, ​​nơi anh cùng gia đình là nạn nhân của một vụ trộm tại Castelldefels. Những kẻ tấn công ngoài cướp tư trang, đã đánh đập cầu thủ người Gabon, làm gãy hàm anh và để lại những vết sẹo tâm lý lâu dài. Cùng lúc đó, Barcelona gặp khó khăn tài chính và cần phải bán Aubameyang và Memphis Depay, và Chelsea là câu lạc bộ duy nhất đưa ra lời đề nghị.

“Đó là một sai lầm lớn. Tôi đã không có được phong độ tốt ở Barcelona. Tôi gặp khó khăn trong cuộc sống tại đây dù hoàn toàn hạnh phúc tại câu lạc bộ, còn Barca cần phải bán cầu thủ. Lựa chọn duy nhất là Chelsea, vì vậy vì gia đình tôi, tôi đã đồng ý. Dù khoác áo Chelsea đã phản bội lại quãng thời gian tại Arsenal trước đây đi chăng nữa.”

Một yếu tố quan trọng đằng sau thương vụ này là viễn cảnh tái hợp với HLV Thomas Tuchel sau giai đoạn từng cộng tác tại Borussia Dortmund. Tuy nhiên, Tuchel đã nhanh chóng bị sa thải chỉ vài ngày sau khi Aubameyang đến, khiến anh rơi vào khó khăn trong một mùa giải đầy biến động dưới thời HLV Graham Potter, khi Chelsea chật vật trong những tháng đầu của kỷ nguyên BlueCo.

Aubameyang chỉ ghi được ba bàn thắng sau 21 trận ra sân ở mùa 2022/23 tại Chelsea. Song song việc không được trọng dụng trên sân cỏ còn là những chấn thương kéo dài và những đêm mất ngủ đã ảnh hưởng đến phong độ của "lão tướng" người Gabon.

Cuối cùng, cầu thủ 36 tuổi đã dứt áo sang thi đấu cho Marseille chỉ sau một mùa giải ngắn ngủi tại The Blues. Và những phẩm chất tốt nhất phần nào được khơi gợi lại nơi Auba kể từ đó, trong hai giai đoạn khoác áo Marseille và một mùa giải tại Ả Rập Xê Út chơi cho Al-Qadsiah. Giờ đây, dưới mái nhà Velodrome, anh chia sẻ rằng mình đã tìm lại được hạnh phúc: "Tôi trân trọng sự tử tế của những con người đã đối tốt với tôi tại Chelsea, bất chấp quãng thời gian đó thật khó khăn. Nhưng giờ đây, tôi đã tìm lại được hạnh phúc trong màu áo Les Phoceens."

QUANG ANH