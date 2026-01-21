Aubameyang hồi sinh ở Champions League, tài kiến tạo chỉ kém Mbappe

Trận đấu vòng bảng Champions League giữa Olympique Marseille và Liverpool vào thứ Tư có một điểm nhấn bất ngờ: Pierre-Emerick Aubameyang là người kiến ​​tạo nhiều nhất giải đấu, một vai trò mà ít ai dự đoán được ở một tiền đạo vốn nổi tiếng với khả năng dứt điểm.

Pierre-Emerick Aubameyang rực sáng trong màu áo Marseille

Pierre-Emerick Aubameyang đã nổi lên như một trong những câu chuyện gây bất ngờ nhất của Champions League mùa này, dẫn đầu bảng xếp hạng kiến ​​tạo với bốn pha kiến ​​tạo chỉ sau sáu lần ra sân cho Marseille.

Đối với một cầu thủ từ lâu đã được ca ngợi vì khả năng dứt điểm chết người, đây là một sự tiến hóa đáng kinh ngạc — và điều đó đã giúp anh vượt lên trên một nhóm các ngôi sao đang bám đuổi sau lưng với 3 pha kiến tạo, bao gồm Achraf Hakimi, Serge Gnabry, Konrad Laimer, Michael Olise, Kenan Yildiz, Dominik Szoboszlai, Tijjani Reijnders, và 2 pha kiến tạo như Kevin De Bruyne và Andrey Santos.

Những con số ấn tượng

Trong toàn bộ sự nghiệp châu Âu của mình trước mùa giải này, Aubameyang chỉ có được 4 pha kiến ​​tạo trong 38 lần ra sân tại Champions League. Chỉ trong 6 trận đấu mùa này, anh đã san bằng con số đó.

Dưới thời Roberto De Zerbi, cầu thủ 36 tuổi này đã chuyển từ một tiền đạo chuyên săn bàn trong vòng cấm thành một tiền đạo toàn diện hơn, có khả năng phối hợp tốt hơn, kết hợp khả năng dứt điểm bản năng với tầm ảnh hưởng sáng tạo mới.

Sự chuyển đổi đó cũng được phản ánh trong đóng góp tấn công tổng thể của anh. Với 7 bàn thắng và 7 pha kiến ​​tạo, cầu thủ người Gabon chỉ đứng sau Kylian Mbappe, người có 9 bàn, và ngang bằng với Anthony Gordon của Newcastle.

Điều này nhắc nhở mọi người rằng ngay cả ở độ tuổi mà nhiều tiền đạo bắt đầu sa sút, Aubameyang không chỉ bắt kịp với giới tinh hoa của châu Âu mà còn, ở một số khía cạnh, định nghĩa lại vai trò của mình trên sân khấu lớn nhất lục địa.

Trận đấu vào thứ Tư không chỉ đơn thuần là điểm số; đó là một bài kiểm tra xem Liverpool có thể vô hiệu hóa một tiền đạo đã thành công trong việc tự làm mới mình dưới ánh đèn sân khấu Champions League hay không, và liệu Marseille có thể tiếp tục tận dụng tầm ảnh hưởng của một cầu thủ đang trải qua một trong những giai đoạn hấp dẫn nhất trong sự nghiệp của mình hay không.

HOÀNG HÀ